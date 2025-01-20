Обзор Juovi J2621 20000mAh 45W: мощное многопортовое устройство для зарядки в ущерб портативности

Обзор внешнего аккумулятора Juovi J2621 20000mAh 45W
О модели
Juovi J2621 – это мощный внешний аккумулятор на 45 Вт с емкостью 20,000 мАч и четырьмя портами для различных нужд зарядки. Несмотря на внушительные размеры, устройство не такое тяжелое, как может показаться на первый взгляд. Его можно с легкостью носить в рюкзаке, однако он не настолько компактен, чтобы поместиться в карман.
Дизайн и качество сборки
Дизайн устройства весьма прост и минималистичен, однако двухцветный корпус добавляет ему изюминку. На корпусе всего одна кнопка для управления питанием, и, хотя стильным его не назовешь, в общем дизайне нет лишних элементов. Качество сборки не соответствует уровню лучших моделей на рынке – корпус слегка гнется при надавливании, а стыки панелей остаются ощутимыми на ощупь.
Дисплей и функциональность
Интересной функцией является дисплей, который не виден в неактивном состоянии, так как информация отображается через корпус без использования стеклянного экрана. Это избавляет от риска поцарапать или разбить его.
Производительность зарядки
USB-C порты выдают мощность до 45 Вт. Процесс зарядки смартфона Google Pixel 7a с 50% до полного уровня занял чуть больше часа, что можно назвать средним показателем. Благодаря большой емкости в 20,000 мАч, батарея разрядилась всего на 16%, позволяя рассчитывать на приблизительно шесть полных зарядов.
USB-A порты обладают максимальной мощностью в 30 Вт каждый. Зарядка того же смартфона заняла почти два часа с разрядом аккумулятора на 17%.
Режим низкого тока
Устройство также поддерживает режим трековой заряди для гаджетов с малым потреблением, таких как наушники и смарт-часы. Этот режим активируется двойным нажатием на кнопку питания, после чего на дисплее появляется соответствующий индикатор.
Зарядка самого устройства
Полная зарядка аккумулятора с 70% до 100% заняла чуть больше часа, что вполне приемлемо для такого объема.
Заключение
Juovi J2621 – достойный выбор, если вы ищете устройство с большой емкостью и множеством портов. Цена на него ниже, чем у некоторых конкурентов, в том числе Anker, и хотя в плане инженерного исполнения и компактности он уступает, остается функциональным и полезным.
Технические характеристики
- Цена: $36.98 / £34.99
- Емкость: 20,000 мАч
- Суммарная мощность: 45 Вт (USB-C), 30 Вт (USB-A)
- Количество портов: 4 (2 USB-A, 2 USB-C)
- Вес: 383 г
Источник: TechRadar