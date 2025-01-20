Обзор Juovi J2621 20000mAh 45W: мощное многопортовое устройство для зарядки в ущерб портативности

Обзор внешнего аккумулятора Juovi J2621 20000mAh 45W

О модели

Juovi J2621 – это мощный внешний аккумулятор на 45 Вт с емкостью 20,000 мАч и четырьмя портами для различных нужд зарядки. Несмотря на внушительные размеры, устройство не такое тяжелое, как может показаться на первый взгляд. Его можно с легкостью носить в рюкзаке, однако он не настолько компактен, чтобы поместиться в карман. Реклама

Дизайн и качество сборки

Дизайн устройства весьма прост и минималистичен, однако двухцветный корпус добавляет ему изюминку. На корпусе всего одна кнопка для управления питанием, и, хотя стильным его не назовешь, в общем дизайне нет лишних элементов. Качество сборки не соответствует уровню лучших моделей на рынке – корпус слегка гнется при надавливании, а стыки панелей остаются ощутимыми на ощупь.

Дисплей и функциональность

Интересной функцией является дисплей, который не виден в неактивном состоянии, так как информация отображается через корпус без использования стеклянного экрана. Это избавляет от риска поцарапать или разбить его.

Производительность зарядки

USB-C порты выдают мощность до 45 Вт. Процесс зарядки смартфона Google Pixel 7a с 50% до полного уровня занял чуть больше часа, что можно назвать средним показателем. Благодаря большой емкости в 20,000 мАч, батарея разрядилась всего на 16%, позволяя рассчитывать на приблизительно шесть полных зарядов.

USB-A порты обладают максимальной мощностью в 30 Вт каждый. Зарядка того же смартфона заняла почти два часа с разрядом аккумулятора на 17%.

Режим низкого тока

Устройство также поддерживает режим трековой заряди для гаджетов с малым потреблением, таких как наушники и смарт-часы. Этот режим активируется двойным нажатием на кнопку питания, после чего на дисплее появляется соответствующий индикатор.

Зарядка самого устройства

Полная зарядка аккумулятора с 70% до 100% заняла чуть больше часа, что вполне приемлемо для такого объема.

Заключение

Juovi J2621 – достойный выбор, если вы ищете устройство с большой емкостью и множеством портов. Цена на него ниже, чем у некоторых конкурентов, в том числе Anker, и хотя в плане инженерного исполнения и компактности он уступает, остается функциональным и полезным.

Технические характеристики

Цена : $36.98 / £34.99

: $36.98 / £34.99 Емкость : 20,000 мАч

: 20,000 мАч Суммарная мощность : 45 Вт (USB-C), 30 Вт (USB-A)

: 45 Вт (USB-C), 30 Вт (USB-A) Количество портов : 4 (2 USB-A, 2 USB-C)

: 4 (2 USB-A, 2 USB-C) Вес: 383 г

Источник: TechRadar