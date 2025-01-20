Самый необычный слух: Samsung Galaxy S25 Slim не появится в США

Samsung Galaxy S25 Slim может не появиться в США на старте продаж

Утверждается, что Samsung Galaxy S25 Slim может не выйти на рынок США сразу после запуска

Утечки не объясняют, почему телефон не попадет в США

Ситуация похожа на выпуск Samsung Galaxy Z Fold SE, который также не появился в ряде регионов

На фоне ожиданий запуска Samsung Galaxy S25 Slim, который, по слухам, не будет представлен на грядущем мероприятии Galaxy Unpacked вместе с моделями Galaxy S25, S25 Plus и S25 Ultra, появляются новые утечки, указывающие на возможное появление телефона только в мае. Однако теперь кажется, что Slim-версия может не появиться во всех странах: в частности, она может пропустить рынок США, если верить утечкам. Реклама

Первая информация поступила от известного инсайдера Эвана Бласса, который, через свою приватную платформу X, заявил, что S25 Slim «почти наверняка не будет предлагаться через американских операторов». Вслед за этой информацией, Phone Arena получила сведения от «исторически проверенного источника», который сообщил, что S25 Slim выйдет на 39 рынках, США среди которых нет, но будут Великобритания и Австралия.

Хотя к любой утечке стоит относиться с долей скепсиса, особенно ко всем сведениям Phone Arena, поскольку невозможно проверить источник, эта ситуация не впервые происходит с продуктами Samsung в последние годы.

Примером служит Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim, получивший название Galaxy Z Fold 6 SE (Special Edition), который был выпущен только в Южной Корее и Китае в прошлом году. S25 Slim, по-видимому, будет выпускаться более широко, но не настолько широко, как флагманские устройства Samsung.

Вопрос, который остается открытым: почему такая ситуация именно с рынком США? Поскольку родным рынком Samsung является Южная Корея, логично, что некоторые продукты могут быть ограничены только этим или несколькими близлежащими регионами, как это было с Galaxy Z Fold 6 SE. Однако, если устройство выпускается шире, то пропуск рынка США – третьего по величине рынка смартфонов после Индии и Китая – кажется странным.

Возможным объяснением может быть озабоченность Samsung относительно потенциальных американских тарифов, которые, как угрожал их ввести президент Трамп, могут затронуть разнообразные импортные товары, особенно из Китая. Если Samsung планирует производить S25 Slim в регионе, на который распространяются тарифы, компания может решить, что выпуск устройства в США не будет стоить затраченных усилий. Возможно, Samsung предпочтет сначала перестраховаться и, если тарифы не будут такими значительными, как ожидалось, позже расширить рынок.

Тонкий, как ни назови его

Помимо ограниченного выхода, S25 Slim может и заимствовать название Galaxy Z Fold 6 Slim, т.е. не называться «Slim». По словам Бласса, который в отдельной публикации задался вопросом, почему ожидается, что устройство будет называться именно так, если Z Fold 6 Slim не получил такое название.

Отмечу, что устройство, вероятно, будет действительно тонким: согласно утечке от Digital Chat Station на платформе Weibo, толщина устройства составит около 5-6 мм. Это значительно тоньше предыдущих моделей, таких как iPhone 16 и Samsung Galaxy S24. Это может подразумевать, что у устройства будут еще и аппаратные улучшения и обновления по сравнению с базовой моделью.

Подобное обновление уже было предсказано слухами, согласно которым телефон получит основную камеру на 200 МП, что значительно превосходит ожидаемую в базовой версии Galaxy S25 камеру на 50 МП.

На данный момент остается только ждать и смотреть, что Samsung приготовила для S25 Slim, но если вы находитесь в США, не рассчитывайте, что сможете приобрести устройство в 2025 году.

Источник: TechRadar