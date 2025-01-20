Биткоин стремительно растет накануне инаугурации Трампа

ВАШИНГТОН — Курс биткоина подскочил до более чем $109,000 в понедельник утром, за считанные часы до инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Это произошло на фоне оптимизма в индустрии криптовалют, что он вскоре примет меры после возвращения в Белый дом.

Ещё несколько лет назад скептически настроенный Трамп, называвший биткоин «похоже на мошенничество», теперь взялся за цифровые валюты с энтузиазмом. Он запустил новый криптовалютный проект и обещал на предвыборной кампании сделать США «крипто-столицей» мира в начале своего президентства. Реклама

Обещания Трампа включают создание государственного запаса криптовалют, принятие регулирования, благоприятного для индустрии, и даже назначение куратора по криптовалютам в своей администрации.

«Вам я точно понравлюсь,» — сказал Трамп сторонникам криптовалют на биткоин-конференции прошлым летом.

Биткоин — это наиболее популярная в мире криптовалюта, созданная в 2009 году как своего рода электронные деньги, неподконтрольные банкам или правительствам. Таких и ещё более новых форм криптовалют привлекли внимание и постепенно стали частью мейнстрима, хотя и с нестабильными скачками.

Высокая волатильность криптовалют, а также их использование преступными элементами, мошенниками и государствами-изгоями привлекли много критики. Скептики утверждают, что цифровые валюты имеют ограниченную полезность и часто являются просто финансовыми пирамидами.

Тем не менее, криптовалюта стойко переживала скептические прогнозы и пережила несколько значительных падений цены в своей короткой истории существования. Богатые игроки в индустрии криптовалют, которые чувствовали, что администрация Байдена несправедливо их преследуют, активно поддержали Трампа на выборах в ноябре прошлого года. Биткоин взлетел в цене после победы Трампа, впервые преодолев отметку в $100,000 в прошлом месяце, прежде чем ненадолго снизиться до около $90,000. В пятницу он поднялся примерно на 5%. В понедельник утром он подскочил более чем на $9,000, по данным CoinDesk.

Два года назад стоимость биткоина составляла около $20,000.

Кандидатуры Трампа на ключевые должности в кабинете и регуляторных органах полны сторонников криптовалют, включая тех, кто должен возглавить Министерства финансов и торговли и Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Ключевые игроки индустрии провели первое в истории мероприятие «Крипто-Балл», чтобы отпраздновать первого «крипто-президента». Билеты на мероприятие были распроданы за несколько тысяч долларов.

Некоторые меры, которые Трамп может предпринять в первые дни своего правления:

Совет по криптовалютам

Как кандидат, Трамп обещал создать специальный консультационный совет, который будет давать рекомендации по созданию «ясных» и «прямых» правил для криптовалют в первые 100 дней своего президентства.

Детали о составе совета и его членах пока что не ясны, но после победы в ноябре на выборах Трамп назначил технологического предпринимателя и венчурного капиталиста Дэвида Сакса крипто-«куратором» своей администрации. Он также объявил в конце декабря, что бывший кандидат в конгресс от Северной Каролины Бо Хайнс будет исполнительным директором «Президентского совета советников по цифровым активам».

На прошлогодней биткоин-конференции Трамп заявил сторонникам криптовалют, что новые правила «будут написаны людьми, которые любят вашу индустрию, а не ненавидят её». Его кандидат в председатели Комиссии по ценным бумагам и биржам, Пол Аткинс, является давним сторонником криптовалют.

Инвесторы и компании криптоотросли раздражались тем, что они называли враждебным отношением администрации Байдена, чрезмерно вмешивавшейся в их сферу через несправедливые меры и учётные политики, которые подавляли инновации в индустрии, особенно под руководством уходящего председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам Гари Генслера.

«Что касается общих ожиданий от администрации Трампа, я думаю, что одной из лучших вещей, на которые можно сделать ставку, станет изменение тона в Комиссии по ценным бумагам и биржам,» — сказал Питер Ван Валькенбург, исполнительный директор адвокатской группы Coin Center.

Генслер, который покидает должность при вступлении Трампа в пост, сказал в недавнем интервью Bloomberg, что он гордится действиями своего офиса по контролю за индустрией криптовалют, которая, по его словам, «кишит плохими игроками».

Стратегический запас биткоинов

Трамп также пообещал, что как президент он обеспечит накопление биткоинов правительством США, подобно тому как уже происходит с золотом. На биткоин-конференции ранее этим летом Трамп заявил, что правительство США будет хранить, а не продавать на аукционах, миллиарды долларов в биткоинах, которые были изъяты в ходе правоприменительных мероприятий.

Сторонники криптовалюты опубликовали проект исполнительного указа, который создаст «Стратегический запас биткоинов» как «постоянный национальный актив», управляемый Министерством финансов через Фонд стабилизации обмена. Проект указа требует, чтобы Министерство финансов в конечном итоге обладало по меньшей мере $21 миллиардом в биткоинах.

Республиканский сенатор Синтия Луммис из Вайоминга предложила законопроект, обязывающий правительство США накапливать биткоины, что, по утверждению сторонников этого подхода, поможет разнообразить государственные запасы и защититься от финансовых рисков. Критики же утверждают, что из-за волатильности биткоин плохо подходит в качестве резерва.

Создание такого запаса также станет «гигантским шагом в направлении нормализации биткоина, его легитимизации в глазах тех, кто до сих пор не считает его легитимным,» заявил Зак Шапиро, юрист и руководитель отдела политики в Институте политики по биткоину.

Росс Ульбрихт

На биткоин-конференции в начале этого года Трамп вызвал бурные аплодисменты, когда повторил обещание смягчить пожизненный приговор Россу Ульбрихту, осуждённому основателю сайта Silk Road, использовавшего криптовалюту для платежей.

Дело Ульбрихта вдохновило некоторых сторонников криптовалют и активистов-либертарианцев, которые считают, что правительство слишком усердно подходило к расследованию против Silk Road.

Источник: Time