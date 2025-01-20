Настройка ChatGPT: теперь мои чаты могут быть по-настоящему персонализированными!

Введение новых пользовательских инструкций в ChatGPT

Персональные настройки для ChatGPT

Ответы становятся более индивидуализированными

Ожидаются новые функции в 2025 году

Компания OpenAI подтвердила, что внедрила новые настройки, позволяющие настраивать ChatGPT под пользователя. Эти функции уже доступны в браузерной версии ChatGPT и на платформе Windows для настольных ПК. Реклама

Пока обновление недоступно для пользователей в ЕС, Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии, но OpenAI обещает, что они появятся в ближайшее время. В приложении для Mac эти функции станут доступны на десктопах, работающих на MacOS, в течение нескольких недель.

Доступ к новым функциям

Обновление включает два новых параметра в диалоговом окне настроек ChatGPT, доступных через меню, вызываемое нажатием на иконку пользователя и выбором пункта «Настроить ChatGPT». Первое – это «Как ChatGPT должен вас называть?» и второе – «Какая у вас профессия?».

В разделе «Какими качествами должен обладать ChatGPT?» добавлены новые опции: «Болтливый», «Остроумный» и «Мнениевый».

Ниже находится новый раздел «Что еще ChatGPT должен знать о вас?», куда вы можете ввести свои интересы и ценности.

Введя эти данные, вы получите более персонализированное взаимодействие с ChatGPT, что поможет сэкономить время, так как вам не придется каждый раз просить его отвечать в определенном стиле. Он также будет адаптировать информацию под вашу профессию.

Более персонализированный подход

Я протестировал новые опции и заметил мгновенный эффект. Мне особенно понравился вариант болтливого ChatGPT. Для разнообразия можно попросить отвечать в стиле «непринужденного общения» или как будто «вы в романе Джейн Остин». Возможности в этом плане действительно безграничны.

Единственное ограничение, с которым я столкнулся, — это невозможность создавать несколько профилей. В настоящее время если вы хотите отключить кастомные настройки или переключиться между двумя различными режимами, вам необходимо возвращаться в это меню, редактировать и сохранять настройки каждый раз.

Хотя данное обновление является небольшим, мы все еще ожидаем более значительных изменений, обещанных на 2025 год, в том числе появления AI-агента от ChatGPT. В 2025 году OpenAI добавила новую функцию задач, которая позволяет создавать напоминания на определенное время с помощью ChatGPT, что приближает нас к опыту полноценного автономного агента.

Источник: TechRadar