Стоит обратить внимание на бесплатную игру в PS Store с простым платиновым трофеем

Магазин PS недавно наполнился играми с легкими «платиновыми» трофеями, некоторые из которых можно скачать бесплатно. Несмотря на критику, касающуюся их влияния на репутацию игр, эти игры оказались популярными среди наших читателей. Однако среди бесплатных предложений в PS Store есть одна скрытая жемчужина, которую действительно стоит пройти. Более того, её «платиновый» трофей сопровождается тщательно проработанной короткой историей.

The Light in the Darkness — бесплатная игра для PS5 и PS4 в PS Store

Я впервые поиграл в The Light in the Darkness от Arcade Distillery в 2023 году, когда она только вышла, и был приятно удивлен её качеством. Это эмоциональная история, основанная на немецкой оккупации Франции, и игроки берут на себя роль польской еврейской семьи, стоящей перед лицом преследований. Реклама

Это мрачный опыт, поэтому не могу сказать, что «платина» здесь доставляет удовольствие, однако каждая минута стоит потраченного времени, поскольку история основана на страшных событиях реального мира. Несомненно, режиссёр Люк Бернар вложил в неё душу и сердце.

К сожалению, похоже, что The Light in the Darkness недоступна в некоторых странах, включая Германию, из-за строгих законов, связанных с нацистским контентом. Однако игроки с дополнительными учетными записями PSN в других регионах смогут скачать и поиграть в эту игру без каких-либо проблем.