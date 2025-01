Захватывающая игра с открытым миром продаётся в PS Store со скидкой 85% – успей приобрести!

Популярную игру в жанре криминальной драмы с открытым миром можно приобрести со скидкой 85% в рамках ограниченного по времени предложения PS Store, и мы настоятельно рекомендуем ею воспользоваться. Недавно игра для PS3, Sleeping Dogs, вновь попала в новости, но, к сожалению, не по приятной причине. На этот раз у нас есть положительные новости: Sleeping Dogs Definitive Edition, версия которой вышла на PS4, стоит всего $4,49.

Предложение по Sleeping Dogs в PS Store предоставляет отличное соотношение цены и качества

Sleeping Dogs Definitive Edition включает все 24 дополнения, в том числе сюжетные Year of the Snake и контент на тему ужасов Nightmare in North Point. Версия для PS4 была переработана и улучшена, и прекрасно смотрится на PS5. Реклама

Это отличная возможность для тех, кто никогда не играл в оригинал, или для тех, кто не ознакомился с дополнениями. Предложение действительно только до 30 января.

К сожалению, несмотря на положительные отзывы от критиков и поклонников, Sleeping Dogs оказалась жертвой завышенных ожиданий от Square Enix. Игра продалась миллионными тиражами, но, как и Tomb Raider 2013 года, была признана коммерчески неудачной.

Разработчик United Front Games с тех пор закрылся. Запланированное продолжение игры, а также фильм, были отменены.