Разработчики Monster Hunter Wilds из Capcom стремятся снизить запредельные системные требования игры для ПК

Монстр Хантер Уайлдс: Подготовка к релизу и снижение системных требований

Дата выхода и системные требования

С приближением даты выхода Monster Hunter Wilds, назначенной на 28 февраля, компания Capcom объявила о возможности снижения рекомендуемых требований к графическому процессору. Об этом сообщает официальный немецкий аккаунт Monster Hunter в сети X/Twitter. Кроме того, Capcom изучает возможность выпуска автономного инструмента для бенчмаркинга на ПК. Реклама

Capcom рекомендует использовать Nvidia GTX 1660 Super или AMD Radeon RX 5600 XT для достижения показателя в 30 кадров в секунду при разрешении 1080p. Однако минимальные требования предполагают внутреннее разрешение 720p с использованием DLSS или FSR для повышения графического качества при минимальных настройках.

Рекомендованные настройки для Monster Hunter Wilds ориентированы на достижение 1080p и 60 кадров в секунду с включенными технологиями повышения качества изображения и Генерации Кадров. В качестве примеров графических карт указаны RTX 2070 Super, RTX 4060 и AMD RX 6700 XT. Из них только RTX 4060 поддерживает Nvidia Frame Generation, тогда как 2070 Super и 6700 XT полагаются на FSR 3. При этом в предыдущей версии бета-тестирования Monster Hunter Wilds отмечались артефакты изображения.

Технология Генерации Кадров и её особенности

Использование технологии Генерации Кадров для достижения 60 кадров в секунду не является оптимальной практикой. Digital Foundry рекомендует стандарт в 40 FPS для игр с видом от третьего лица. Если игра работает на уровне ниже 60 FPS, может возникнуть ощущение меньшей отзывчивости из-за задержки.

Проблемы во время открытого бета-тестирования

В ходе открытого бета-тестирования Monster Hunter Wilds обладатели ПК с менее мощным оборудованием, в том числе с графическими картами среднего уровня вроде RTX 3060, столкнулись с трудностями. В частности, была замечена ошибка низкого уровня детализации, которая не позволяла игре загружать детализированные текстуры персонажей и монстров.

Технологическая основа игры

Monster Hunter Wilds разработана на базе движка RE Engine, который впервые был использован в Resident Evil 7 в 2017 году. Этот движок также применялся в таких играх, как Devil May Cry 5, Monster Hunter Rise и Street Fighter 6, демонстрируя высокую производительность на всех платформах.

Тем не менее, RE Engine не всегда справляется с большими открытыми мирами и большим количеством NPC и врагов. К примеру, Dragon’s Dogma 2 испытала проблемы с производительностью на консолях и ПК, что вызывает опасения относительно Monster Hunter Wilds. С учетом приближения открытого бета-тестирования и релиза в конце февраля, попытка Capcom снизить требования к графике может сыграть ключевую роль в успехе игры на ПК.

Источник: IGN