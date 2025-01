Разработчик из Bend Studio заявляет о намерении продолжать создавать крутые проекты после отмены Sony планов по живым сервисам

Разработчик игры Days Gone заявил, что продолжает планировать создание «крутых вещей», несмотря на то, что материнская компания Sony отменила его необъявленный проект с живым сервисом.

На прошлой неделе Sony прекратила разработку двух необъявленных игр с поддержкой сервиса в реальном времени, которые находились в стадии разработки в студиях Bend Studio и Bluepoint Games. Игра Bluepoint якобы была проектом на основе God of War с поддержкой живого сервиса, согласно информации от Bloomberg. Подробности о проекте Bend Studio остаются неизвестными. Реклама

Представитель Sony подтвердил информацию о прекращении разработки обеих игр для Bloomberg, добавив, что ни одна из студий не будет закрыта, и с ними будет проведена работа по определению следующих проектов.

Сильные сложности сопровождали попытки Sony добиться успеха в разработке игр с живым сервисом. Хотя игра Arrowhead’s Helldivers 2 стала успешно продаваться, достигнув рекордных показателей для игр PlayStation Studios с продажами в 12 миллионов копий за 12 недель, остальные проекты с живыми сервисами либо были отменены, либо имели неудачные запуски.

В частности, проект Sony под названием Concord стал одним из крупных провалов в истории PlayStation. Игра прекратила существование через несколько недель после запуска из-за низкой численности игроков. Sony решила полностью закрыть проект и свернула работу его разработчиков. Этот провал произошел после того, как Sony уже отменила разработку многопользовательской игры The Last of Us от студии Naughty Dog. На прошлой неделе бывший топ-менеджер PlayStation Шуэй Ёсида заявил, что, будь он на позиции главы Interactive Entertainment Studio Business Group Хермэна Хульста, он бы постарался противостоять стремлению Sony к развитии игр с живым сервисом.

Комьюнити-менеджер студии Bend Studio Кевин Макаллистер в своем твите оставил короткое послание для поклонников: «Спасибо за любовь и поддержку всем, особенно тем, кто выразил свою заботу. P.S. Мы все еще планируем создавать крутые вещи».

На данный момент последним выпуском Bend Studio стала игра Days Gone для PlayStation 4 в 2019 году, которая была выпущена на ПК в 2021 году.

В ходе недавнего финансового звонка президент и финансовый директор Sony Хироки Тотоки заявил, что компания извлекла уроки из рекордного запуска Helldivers 2 и провала Concord. Он подчеркнул, что компании следовало бы ранее проводить отборочные этапы, такие как тестирование пользователей или внутренние оценки.

«На данный момент мы все еще в процессе обучения», — признался Тотоки. «Конечно, в отношении новых IP нельзя знать результат, пока не попробуешь. Но для нас важно вводить множество отборочных этапов, включая тестирование пользователей и внутренние оценки, и проводить их на более ранних стадиях. Мы должны были делать это гораздо раньше».

Тотоки указал на то, что вопросы могли возникнуть из-за «разделенной организации» Sony и из-за периода выхода Concord, который, возможно, привел к снижению интереса. Concord был запущен в августе, вскоре после крупного хита Black Myth: Wukong.

«У нас разделенная организация, и если бы мы могли лучше координировать развитие и продажи, это было бы более гладко», — отметил Тотоки.

«Двигаясь вперед, мы должны выбирать оптимальные окна для выпуска наших собственных и сторонних игр на нашей платформе, чтобы избежать взаимного соперничества и максимально повысить нашу эффективность».

На том же финансовом звонке старший вице-президент Sony по финансам Садахико Хаякава сравнил запуски Helldivers 2 и Concord и подчеркнул, что полученные уроки будут распространены на все отделения компании.

«В этом году мы выпустили две игры с живым сервисом», — сказал он. «Helldivers 2 стала огромным успехом, в то время как Concord пришлось закрыть. Мы многое узнали и извлекли ценный опыт из обоих проектов.

«Мы намерены распространять знания как о наших успехах, так и о неудачах между всеми нашими студиями, включая управление разработкой игр, а также процесс добавления нового контента и масштабирования сервиса после его выпуска для укрепления нашей системы управления разработкой.

«Наша цель — создать оптимальное портфолио игр, состоящее как из одиночных игр, которые являются нашей сильной стороной и имеют высокую вероятность стать хитами благодаря известным IP, так и игр с живым сервисом, которые могут принести прибыль, принимая на себя определенные риски при выпуске».

В будущем планируется несколько проектов на основе живых сервисов от PlayStation, включая Marathon от Bungie, Horizon Online от Guerrilla и Fairgame$ от Haven Studio.

Источник: IGN