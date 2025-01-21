Разработчик из Bend Studio заявляет о намерении продолжать создавать крутые проекты после отмены Sony планов по живым сервисам

21.01.2025
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Разработчик игры Days Gone заявил, что продолжает планировать создание «крутых вещей», несмотря на то, что материнская компания Sony отменила его необъявленный проект с живым сервисом.

На прошлой неделе Sony прекратила разработку двух необъявленных игр с поддержкой сервиса в реальном времени, которые находились в стадии разработки в студиях Bend Studio и Bluepoint Games. Игра Bluepoint якобы была проектом на основе God of War с поддержкой живого сервиса, согласно информации от Bloomberg. Подробности о проекте Bend Studio остаются неизвестными.

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Представитель Sony подтвердил информацию о прекращении разработки обеих игр для Bloomberg, добавив, что ни одна из студий не будет закрыта, и с ними будет проведена работа по определению следующих проектов.

Сильные сложности сопровождали попытки Sony добиться успеха в разработке игр с живым сервисом. Хотя игра Arrowhead’s Helldivers 2 стала успешно продаваться, достигнув рекордных показателей для игр PlayStation Studios с продажами в 12 миллионов копий за 12 недель, остальные проекты с живыми сервисами либо были отменены, либо имели неудачные запуски.

В частности, проект Sony под названием Concord стал одним из крупных провалов в истории PlayStation. Игра прекратила существование через несколько недель после запуска из-за низкой численности игроков. Sony решила полностью закрыть проект и свернула работу его разработчиков. Этот провал произошел после того, как Sony уже отменила разработку многопользовательской игры The Last of Us от студии Naughty Dog. На прошлой неделе бывший топ-менеджер PlayStation Шуэй Ёсида заявил, что, будь он на позиции главы Interactive Entertainment Studio Business Group Хермэна Хульста, он бы постарался противостоять стремлению Sony к развитии игр с живым сервисом.

Комьюнити-менеджер студии Bend Studio Кевин Макаллистер в своем твите оставил короткое послание для поклонников: «Спасибо за любовь и поддержку всем, особенно тем, кто выразил свою заботу. P.S. Мы все еще планируем создавать крутые вещи».

На данный момент последним выпуском Bend Studio стала игра Days Gone для PlayStation 4 в 2019 году, которая была выпущена на ПК в 2021 году.

В ходе недавнего финансового звонка президент и финансовый директор Sony Хироки Тотоки заявил, что компания извлекла уроки из рекордного запуска Helldivers 2 и провала Concord. Он подчеркнул, что компании следовало бы ранее проводить отборочные этапы, такие как тестирование пользователей или внутренние оценки.

«На данный момент мы все еще в процессе обучения», — признался Тотоки. «Конечно, в отношении новых IP нельзя знать результат, пока не попробуешь. Но для нас важно вводить множество отборочных этапов, включая тестирование пользователей и внутренние оценки, и проводить их на более ранних стадиях. Мы должны были делать это гораздо раньше».

Тотоки указал на то, что вопросы могли возникнуть из-за «разделенной организации» Sony и из-за периода выхода Concord, который, возможно, привел к снижению интереса. Concord был запущен в августе, вскоре после крупного хита Black Myth: Wukong.

«У нас разделенная организация, и если бы мы могли лучше координировать развитие и продажи, это было бы более гладко», — отметил Тотоки.

«Двигаясь вперед, мы должны выбирать оптимальные окна для выпуска наших собственных и сторонних игр на нашей платформе, чтобы избежать взаимного соперничества и максимально повысить нашу эффективность».

На том же финансовом звонке старший вице-президент Sony по финансам Садахико Хаякава сравнил запуски Helldivers 2 и Concord и подчеркнул, что полученные уроки будут распространены на все отделения компании.

«В этом году мы выпустили две игры с живым сервисом», — сказал он. «Helldivers 2 стала огромным успехом, в то время как Concord пришлось закрыть. Мы многое узнали и извлекли ценный опыт из обоих проектов.

«Мы намерены распространять знания как о наших успехах, так и о неудачах между всеми нашими студиями, включая управление разработкой игр, а также процесс добавления нового контента и масштабирования сервиса после его выпуска для укрепления нашей системы управления разработкой.

«Наша цель — создать оптимальное портфолио игр, состоящее как из одиночных игр, которые являются нашей сильной стороной и имеют высокую вероятность стать хитами благодаря известным IP, так и игр с живым сервисом, которые могут принести прибыль, принимая на себя определенные риски при выпуске».

В будущем планируется несколько проектов на основе живых сервисов от PlayStation, включая Marathon от Bungie, Horizon Online от Guerrilla и Fairgame$ от Haven Studio.

Источник: IGN

ПульсХаб
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