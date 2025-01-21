Подтверждено: Какие игры покинут PS Plus в феврале 2025 года

21.01.2025
Игры, покидающие PS Plus в ноябре: в списке популярная франшиза. Игры, покидающие PS Plus в ноябре: в списке популярная франшиза.

Компания Sony опубликовала предварительный список игр, покидающих PS Plus Extra и Premium в феврале 2025 года, сразу после того как в некоторых регионах начал появляться ассортимент игр января. Как и было предсказано ранее в этом месяце, среди игр, которые покинут сервис, будет и The Outer Worlds.

Как обычно, следующий список игр, которые уберут из сервиса, был взят из японского и азиатского магазинов PS Store. Ожидается, что другие регионы, включая Северную Америку и Европу/Великобританию, получат аналогичный список, когда их магазины обновятся завтра утром.

Реклама

  • The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition
  • Outriders
  • Scarlet Nexus
  • Bulletstorm: Full Clip Edition
  • Tales of Arise
  • Tales of Zestiria
  • Tales of Symphonia Remastered
  • Tales of Vesperia: Definite Edition

Перечисленные выше игры покинут сервис в середине февраля, когда в каталог будут добавлены линейки Extra и Premium следующего месяца. Мы обновим этот список по мере необходимости.

Январская линейка уже начала выходить в Японии, остальной части Азии, Австралии и Новой Зеландии. К полудню (местное время) завтрашнего дня, 21 января, игры станут доступны в Америке и Европе/Великобритании.

Источник: PlayStationLifestyle

ПульсХаб
Опубликовано
Добавить комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Будьте в курсе самых важных событий

Нажимая кнопку "Подписаться", вы подтверждаете, что ознакомились с нашими условиями и соглашаетесь с ними. Политика конфиденциальности и Условия использования
Реклама

Читать далее