Подтверждено: Какие игры покинут PS Plus в феврале 2025 года

Компания Sony опубликовала предварительный список игр, покидающих PS Plus Extra и Premium в феврале 2025 года, сразу после того как в некоторых регионах начал появляться ассортимент игр января. Как и было предсказано ранее в этом месяце, среди игр, которые покинут сервис, будет и The Outer Worlds.

Как обычно, следующий список игр, которые уберут из сервиса, был взят из японского и азиатского магазинов PS Store. Ожидается, что другие регионы, включая Северную Америку и Европу/Великобританию, получат аналогичный список, когда их магазины обновятся завтра утром. Реклама

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition

Outriders

Scarlet Nexus

Bulletstorm: Full Clip Edition

Tales of Arise

Tales of Zestiria

Tales of Symphonia Remastered

Tales of Vesperia: Definite Edition

Перечисленные выше игры покинут сервис в середине февраля, когда в каталог будут добавлены линейки Extra и Premium следующего месяца. Мы обновим этот список по мере необходимости.

Январская линейка уже начала выходить в Японии, остальной части Азии, Австралии и Новой Зеландии. К полудню (местное время) завтрашнего дня, 21 января, игры станут доступны в Америке и Европе/Великобритании.