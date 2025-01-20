Возможные цены на игры для PS6 вызывают беспокойство у игроков

Отчет из индустрии игр вызвал обеспокоенность по поводу возможного повышения цен на PS6 / игры следующего поколения. По словам опытного аналитика и CEO Epyllion Мэтью Болла, некоторые представители индустрии тайно надеются, что GTA 6 установит новый ценовой стандарт для крупных AAA-блокбастеров в диапазоне от 80 до 100 долларов США.

Готовы ли игроки платить до 100 долларов за новые игры на PS6?

Масштабная презентация Болла, озаглавленная Состояние видеоигр в 2025 году, активно распространяется в сети с выходных. В своем отчете он утверждает, что если GTA 6 будет стоить от 80 до 100 долларов вместо привычных 70, это позволит другим студиям скорректировать свои цены соответственно. Реклама

Например, игры серии Call of Duty могут установить базовую цену в 100 долларов, игры категории AA могут поднять цену до 70 долларов, а некоторые инди-игры — до 50 долларов и так далее.

«Цены на готовые игры никогда не были ниже в реальном выражении, чем сегодня, даже несмотря на то, что бюджеты достигли исторического максимума, а рост числа игроков застопорился», — утверждает Болл в своем отчете.

Игроки, конечно, обеспокоены. «Мне не так уж нужны видеоигры», — написал пользователь ResetEra. «Я редко покупаю новые игры в этом поколении из-за увеличения цены на 10 долларов», — отмечает другой. «Я даже за 70 не готов платить, а вы говорите 100», — возмущается третий.

Некоторые также выразили сомнения в точности отчета Болла.

Как думают наши читатели, установит ли Take-Two цену на GTA 6 выше 70 долларов? Если да, повлияет ли это на продажи?