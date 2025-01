Список приобретений PlayStation и отменённых игр вызывает беспокойство

### Недавние поглощения и закрытые игры PlayStation: что они нам говорят В свете недавних событий, поклонники PlayStation составляют список недавних приобретений и отмененных игр, который рисует довольно мрачную картину внутреннего состояния студий Sony и их продукции. Много говорят о поглощении Microsoft компаний Zenimax/Bethesda и Activision Blizzard, однако становится ясно, что и подразделению PlayStation Studios необходимо срочно привести дела в порядок. #### Отмененные игры PlayStation Для начала, обсудим отмененные игры. Подтверждено, что Sony поручила нескольким командам разработку более чем десятка игр в жанре live service, из которых лишь одна стала значительным хитом (не считая популярную серию MLB: The Show) — Helldivers 2. Остальные либо были отменены, либо находятся в стадии разработки. Среди отмененных игр можно назвать: God of War в формате live service, Twisted Metal в том же жанре, многопользовательская игра от Bend Studio, которая, по слухам, была на тему научной фантастики, многопользовательская версия The Last of Us, многопользовательская версия Spider-Man, игра live service от Deviation, которую якобы закрыли до расформирования самой компании, отмененная игра Bungie с кодовым названием Payback, фэнтезийная игра в формате live service от London Studios и, наконец, Concord. Мы пока не видели проектов Gummy Bears (ранее — игра Bungie) и многопользовательскую игру по вселенной Horizon. Тем временем, Fairgame$ и Marathon были анонсированы и находятся на стадии разработки. #### Криза идентичности PlayStation Анализируя этот список (за помощь спасибо Redditor amans9191), создается впечатление, что PlayStation переживает некий кризис идентичности. Очевидно, что компания пытается использовать популярные IP, но, похоже, не понимает, как и где остановиться. У большинства из перечисленных франшиз сложилась репутация благодаря однопользовательским играм, и Sony, кажется, считает, что одной только узнаваемости бренда будет достаточно для успешного продвижения игр в формате «игры как сервис». #### Недавние приобретения PlayStation Это не конец истории. Пользователь ResetEra собрал список недавних приобретений PlayStation, из которых только два оказались продуктивными: Housemarque и Nixxes Software. Будущее Bluepoint Games остается неясным после отмены их игры по God of War в формате live service, Firesprite еще не добилась успеха, а Haven работает над Fairgame$, за которую все очень переживают. В то же время, Firewalk пришлось закрыться после фиаско с Concord, Bungie оставила огромный финансовый ущерб для PlayStation без видимого результата, мобильная студия Neon Koi была закрыта, не выпустив ни одной игры для Sony, а Valkyrie Entertainment является лишь вспомогательной студией, как и Nixxes. #### Проблемы и перспективы С финансовым директором Sony Хироки Тотоки трудно не согласиться. У PlayStation действительно есть проблемы с расходами, и их прибыльность вызывает беспокойство. Хотя поколение PS5 получило такие блокбастеры, как God of War Ragnarok и Spider-Man 2, тем не менее, Sony демонстрирует наиболее скромные результаты среди игр от собственных студий. Как уже упоминалось, PlayStation необходимо привести дела в порядок, желательно до выхода нового поколения PS6.

Источник: PlayStationLifestyle