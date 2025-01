Будущая ролевая игра получит эксклюзивную демоверсию для PS5 и PS4

NIS America объявила о выпуске демоверсии The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak 2, которая будет доступна исключительно на PS5 и PS4. Демоверсия будет состоять из двух частей: одна сосредоточена на сюжете, а другая на игровом процессе.

Сюжетная часть демоверсии The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak 2 позволяет игрокам пройти пролог игры до первой главы. NIS America подтвердила, что сохраненные данные перенесутся в полную версию игры. Раздел, посвященный игровому процессу, включает два этажа Marchen Garten с двумя заранее выбранными командами. Эта часть предназначена для демонстрации игрового процесса, поэтому сохраненные данные из нее не будут переноситься.

Демоверсия The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak 2 для PS5 и PS4 будет доступна 24 января, всего за несколько недель до официального релиза.

В описании игры говорится: «Вернитесь в Республику Кэлвард и раскройте тайну алого зверя в Trails Through Daybreak II. В один день череда шокирующих убийств вновь запускает колесо судьбы. На горизонте надвигается хаос, и спригган Ван Аркрайд получает неожиданного гостя. Кто стоит за убийствами и какова их цель?»

Первая часть The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak была выпущена в Японии в 2021 году для PS4 и недавно вышла для остального мира в июле 2024 года на PS4 и PS5. Наша сестринская платформа, ComingSoon, оценила игру в 8.5 из 10, заявив, что «Trails Through Daybreak — это сильное начало новой главы, в которой нуждалась франшиза The Legend of Heroes».

The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak 2 была впервые выпущена в Японии для PS4 и PS5 в 2022 году. Это 12-я игра в долгой серии ролевых игр.

The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak 2 выходит для PS5 и PS4 14 февраля.

