PlayStation отменяет две неанонсированные игры-сервиса

Редакция: История была обновлена, чтобы сообщить, что отмененная игра Bluepoint в формате живого сервиса была частью франшизы God of War.

Sony, как сообщается, отменила две неанонсированные игры в формате живого сервиса, которые разрабатывались в Bend Studio и Bluepoint Games.

Bloomberg сообщает, что Sony прекратила разработку на двух играх в формате живого сервиса, которые были созданы Bend Studio, известной по игре о зомби Days Gone, и еще одной отдельной игре, разработка которой велась в Bluepoint Games, знаменитой своими ремастерами таких игр, как Shadow of the Colossus и обновленной версией Demon’s Souls. Игра Bluepoint, как сообщается, была живым сервисом God of War.

Представитель Sony подтвердил отмену этих проектов для Bloomberg. Также Sony добавила, что ни одна из студий не будет закрыта, и они будут работать с ними для определения того, какие следующие проекты будут реализованы.

Это очередной удар по амбициозным планам Sony в области игр в формате живого сервиса. В 2022 году Sony приобрела разработчика Destiny 2, Bungie, и объявила о планах иметь 12 игр в формате живого сервиса к концу финансового года 2025. Однако эти планы не оправдались, и Sony пересмотрела это количество в сторону уменьшения до шести, две из которых, вероятно, были играми Bend и Bluepoint.

Sony также закрыла Firewalk Studio, занимающуюся проектом Concord, провела сокращения работников в Bungie и отменила множество онлайн-проектов, таких как многопользовательская игра The Last of Us от Naughty Dog, слухи о сетевой игре про Человека-паука, игре живого сервиса Twisted Metal и третьелицевой спин-офф Destiny под названием Payback.

В настоящий момент остаются в разработке только Marathon от Bungie и PvP проект Haven Studios, также продолжается поддержка Helldivers 2, издаваемой Sony. Существуют также слухи о двух онлайн-играх по мотивам Horizon: один проект кооперативный, другой предполагает быть MMORPG.

Очевидно, что Sony пересматривает свою стратегию в области игр в формате живого сервиса, но останется ли компания поддерживать те проекты, в успех которых верит, или полностью откажется от этого направления, пока неизвестно.

Источник: IGN