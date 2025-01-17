Уходящий руководитель PlayStation не поддерживает развитие игр-сервисов

В одном из последних интервью с Грегом Миллером из Kinda Funny, бывший руководитель PlayStation Шухей Йошида отметил, что они бы «сопротивлялись» спорному переходу компании к играм в формате live-service. Он также в шутку упомянул, что если бы он оказался на месте генерального директора Sony Interactive Entertainment Хермена Хюлста, вероятно, его бы сняли с этой должности.

Бывший руководитель PlayStation Шухей Йошида надеется, что стратегия с live-service играми «в конечном счёте сработает»

В интервью для Kinda Funny Gamescast Грег Миллер спросил Йошиду о переходе Sony к live-service играм и насколько это было оправдано.

Реклама

«Для меня, как я уже говорил, я управлял… ежегодным бюджетом и отвечал за распределение средств на создание различных игр, — объяснил Йошида. — Если бы, знаете, компания рассматривала это, вероятно, было бы нелогично прекратить создавать… ещё одну God of War или одиночные игры и направить все средства на эти live-service игры».

Выразив своё личное мнение, он уточняет, что не считает, будто Sony приказала Хюлсту прекратить создание одиночных игр. Напротив, компания предоставила им больше ресурсов для продвижения live-service стратегии, продолжая при этом успешную работу над одиночными играми. Он также выразил надежду, что эта стратегия «в конечном счёте сработает».

Миллер затем в шутку поинтересовался, насколько Йошида завидует Хермену за дополнительные ресурсы для live-service игр, которые он не получил для ныне прекратившей существование PlayStation Vita.

«Я думал, знаете, будь я на месте Хермена [Хюлста], возможно, я попытался бы сопротивляться этому направлению, — отметил Йошида. — Возможно, это одна из причин, по которой меня убрали».

С одной стороны, переход Sony к live-service играм для PlayStation оказался успешным благодаря Helldivers 2, которая стала большим успехом для компании. С другой стороны, Concord потерпела неудачу и просуществовала всего две недели, прежде чем была отключена.

(Источник: Kinda Funny)