Шухей Йошида считает, что использование специализированных карт памяти для PS Vita было ошибкой.

В недавнем интервью с Kinda Funny, бывший руководитель PlayStation Shuhei Yoshida рассказал о причинах провала PS Vita. В числе нескольких причин, которые он назвал, главное место заняли фирменные карты памяти, использовавшиеся в устройстве.

Yoshida также отметил, что сенсорная панель PS Vita была «ненужной»

В интервью Yoshida назвал несколько технических решений, которые повлияли на умеренный успех PS Vita. Большинство из них касалось стоимости устройства.

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«Несколько технических решений, принятых нами как компанией, оказались неудачными», — говорит Yoshida. «Одним из таких решений была специальная карта памяти».

«Это была ошибка», — продолжает Yoshida. «Покупателям приходилось тратить больше денег на покупку карты памяти».

Он также упомянул заднюю сенсорную панель и OLED-дисплей как потенциальные факторы, которые привели к упадку PS Vita, хотя и по разным причинам. Задняя сенсорная панель, по его мнению, была «ненужной» и увеличивала производственные затраты. Несмотря на то что OLED-дисплей был красивым, он тоже увеличивал стоимость системы. В последующих версиях устройства экран был заменен на LCD.

Интересным фактом, который добавил Yoshida, является наличие в дев-ките PS Vita видеовыхода, благодаря которому разработчики могли подключать консоль к монитору или телевизору и демонстрировать игру на большом экране, как в случае с Nintendo Switch. Однако аппаратная команда решила убрать эту возможность, чтобы сэкономить несколько центов на стоимости комплектующих.

Однако важнейшей причиной, по которой PS Vita не смогла достичь ожидаемого успеха, Yoshida считает необходимость разработки игр для нескольких платформ при ограниченном количестве студий. Так как консольные платформы, такие как PS3 и PS4, пользовались большей популярностью, именно на них и оказывалась поддержка.

Yoshida также развеял надежды тех, кто ждал наследника PS Vita. Грег Миллер из Kinda Funny спросил, думал ли PlayStation о создании нового портативного устройства после успеха таких консолей, как Nintendo Switch и Steam Deck. Хотя его ответ скорее отражает личное мнение, Yoshida отметил, что, на его взгляд, это не самая лучшая идея для PlayStation, чтобы выходить на такой рынок.

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