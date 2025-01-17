Поклонники PlayStation обеспокоены будущим Bend Studio и Bluepoint

Поклонники обеспокоены будущим Bend Studio и Bluepoint Games после отмены их проектов. Sony подтвердила, что обе студии PlayStation работали над играми как услугой (GaaS), одна из которых была многопользовательской игрой по мотивам God of War, разрабатываемой Bluepoint.

Будущее Bend Studio и Bluepoint остается неопределенным, так как попытки Sony в сфере живых услуг не увенчиваются успехом

Как сообщает Bloomberg, Sony заверила, что ни Bluepoint, которую она приобрела в 2021 году, ни Bend Studio не будут закрыты. Однако вопрос о возможных сокращениях, которые часто следуют за отменой проектов, остался без ответа.

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Особенно тревожно то, что Sony подтвердила продолжающееся сотрудничество с обеими студиями для определения их следующих проектов. Это может означать, что в этой игровой генерации мы не увидим ничего от этих талантливых команд.

Поклонники вполне обоснованно переживают. В прошлом году Sony уже столкнулась с несколькими неудачами в сфере живых услуг, которые имели значительные финансовые последствия. Многие задаются вопросом, почему Sony не решила возродить уже существующие многопользовательские IP в рамках своих GaaS-инициатив.

Сомнения фанатов небеспочвенны. Warhawk, MAG и SOCOM — лишь три из множества IP, которые Sony может попытаться возродить, если действительно хочет развивать живые услуги. На данном этапе именно старые проекты кажутся более надежными, чем те, которые компания предлагает сейчас.

Если взять в пример Concord, то становится очевидно, что Sony пока не разобралась в предпочтениях поклонников многопользовательских игр.