Предварительный обзор Hyper Light Breaker: версия в раннем доступе

Обычно, когда анонсируется сиквел, который существенно отличается от оригинала, я принимаю его с радостью — достаточно вспомнить мою необъяснимую, но вечную любовь к Banjo-Kazooie Nuts N Bolts. Однако, проведя всего один день с Hyper Light Breaker — продолжением (хотя это не совсем сиквел) одной из моих любимых инди-игр, Hyper Light Drifter, — мне хочется, как Вито Корлеоне, воскликнуть «Посмотрите, как они расправились с моим мальчиком». Я провел шесть часов в этом невероятно сложном кооперативном рогалике, и хотя в нем, безусловно, есть зачатки хорошего action-RPG, они скрыты глубже, чем может заглянуть солнце, под неаккуратной боевой системой, поверхностным и разочаровывающим исследованием, а также скудным контентом, который начал казаться повторяющимся всего через два часа. Конечно, это всего лишь ранний доступ, так что всегда есть надежда, что изначально грубый продукт со временем станет лучше — но на данный момент мое разочарование безмерно, и мой день испорчен.

Цель пробега заключается в поиске по случайно созданной карте улучшенного снаряжения и ключевых предметов перед схваткой с тремя чрезвычайно опасными и крайне раздражающими боссами, которые прячутся на каждой карте, а затем в возврате на базу для перегруппировки, покупки улучшений и повторного начала. Я уже победил нескольких боссов, которые бесконечно вызывают приспешников и неравномерно атакуют, нанося огромный урон, но пока не смог завершить карту полностью. Предполагаю, что это произойдет лишь ближе к концу того, что доступно в раннем доступе.

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Боевая система производит ужасное первое впечатление.

Возможно, мне станет легче, когда я изучу её глубже, но сейчас она оставляет желать лучшего. В представленных ближних атаках нет ничего интересного, альтернативный вариант стрельбы от третьего лица имеет очень ограниченный запас патронов, движения и уклонения кажутся медлительными и непоследовательными, а система автонаведения постоянно неожиданно отключается, приводя к поражениям.

Все эти недостатки особенно раздражают, учитывая моментальную сложность Hyper Light Breaker, и я говорю о крайней сложности. Для человека, который собрал все достижения в Sekiro, это показатель, особенно когда игра не объясняет своих правил и часто наказывает за это шквалом нападений врагов, кажущихся нечестными. Особого внимания заслуживает тот факт, что изначально вам не дают никаких лечебных предметов (а дают их лишь с большими затратами и крайне редко), в то время как они особенно нужны в начале игры, когда вы только обучаетесь. Вместо этого приходится бросаться в омут невозможных испытаний, пока не разблокируете минимально необходимые для выживания вещи.

Большинство времени я провел, бегая по процедурно созданным мирам, которые, по крайней мере, выглядят довольно красиво, используя уникальный стиль, который хорошо передает атмосферу Hyper Light Drifter в 3D. Но эти однообразные зоны крайне неприятно исследовать, их заполняют неудобные утесы и изломанные пейзажи, по которым кажется, что я не должен лазить, но мне не оставляют выбора. Однако на светлой стороне вам предоставляется классный ховерборд, на котором можно кататься и выполнять трюки, и, хотя управление таким же неуклюжее, как и все остальное, ховерборды всё равно безумно круты, и можно получить от этого удовольствие.

У меня еще много всего впереди прежде, чем я буду готов завершить свой обзор на следующей неделе, и немного обнадеживает, что боевые сцены становятся немного более приемлемыми, как только я начинаю понимать их неотработанность и получаю хотя бы минимально необходимые лечебные предметы. Но пока мне не весело, и это совсем не то, чего я ожидал от этого давно ожидаемого продолжения, даже учитывая, что это ранний доступ.

Источник: IGN