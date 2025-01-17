Sony занимается усовершенствованием PS5 Pro PSSR, не афишируя свои действия

После первых критических отзывов о PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) на PS5 Pro компания Sony продолжает улучшать свою технологию. По словам разработчика, работающего над версией своей игры для PS5 Pro, уже существует несколько версий PSSR, и процесс их улучшения идет полным ходом.

Изначально PSSR для PS5 Pro вызывал проблемы с графикой в некоторых играх

Хотя PS5 Pro произвел впечатление на момент выхода, некоторые игры, которые получили обновления Pro Enhanced, столкнулись с графическими проблемами, включая чрезмерное мерцание. Официально компания Sony не признала этот дефект, но игроки обнаружили, что переключение на 120 fps решает часть этих проблем.

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Перенесемся в недавнее время: вчера Star Wars Jedi: Survivor получил обновление для PS5 Pro, чтобы исправить некоторые визуальные недостатки. В официальных примечаниях к обновлению упоминалось, что игра обновлена до «последней версии PSSR». После этого разработчик игры Truck Driver The American Dream сообщил на ResetEra (источник: Reddit) о том, что «PSSR улучшается в довольно хорошем темпе.»

Разработчик, известный на игровом форуме как Koralsky, заявил, что хотя он не может раскрыть частоту обновлений PSSR, уже было выпущено несколько обновлений, и их игра также переходит на последнюю версию.

Это, безусловно, хорошая новость. Замечали ли наши читатели какие-либо изменения?