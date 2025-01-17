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Sony занимается усовершенствованием PS5 Pro PSSR, не афишируя свои действия

17.01.2025
Sony занимается усовершенствованием PS5 Pro PSSR, не афишируя свои действия Sony занимается усовершенствованием PS5 Pro PSSR, не афишируя свои действия

После первых критических отзывов о PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) на PS5 Pro компания Sony продолжает улучшать свою технологию. По словам разработчика, работающего над версией своей игры для PS5 Pro, уже существует несколько версий PSSR, и процесс их улучшения идет полным ходом.

Изначально PSSR для PS5 Pro вызывал проблемы с графикой в некоторых играх

Хотя PS5 Pro произвел впечатление на момент выхода, некоторые игры, которые получили обновления Pro Enhanced, столкнулись с графическими проблемами, включая чрезмерное мерцание. Официально компания Sony не признала этот дефект, но игроки обнаружили, что переключение на 120 fps решает часть этих проблем.

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Перенесемся в недавнее время: вчера Star Wars Jedi: Survivor получил обновление для PS5 Pro, чтобы исправить некоторые визуальные недостатки. В официальных примечаниях к обновлению упоминалось, что игра обновлена до «последней версии PSSR». После этого разработчик игры Truck Driver The American Dream сообщил на ResetEra (источник: Reddit) о том, что «PSSR улучшается в довольно хорошем темпе.»

Разработчик, известный на игровом форуме как Koralsky, заявил, что хотя он не может раскрыть частоту обновлений PSSR, уже было выпущено несколько обновлений, и их игра также переходит на последнюю версию.

Это, безусловно, хорошая новость. Замечали ли наши читатели какие-либо изменения?

Источник: PlayStationLifestyle

ПульсХаб
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