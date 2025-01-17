Контент Spider-Man от Sony появился на Xbox, но есть нюанс

В версиях игр от Insomniac Games на тему Marvel’s Spider-Man, доступных на эксклюзивной основе для PlayStation, появилась возможность частично насладиться контентом и для владельцев Xbox. Sony и NetEase объявили, что в Marvel Rivals вскоре добавят костюм Advanced Suit 2.0 из Spider-Man 2, который будет доступен для всех платформ, включая Xbox.

Контент Spider-Man для PlayStation обычно избегает платформы Xbox, но не в этот раз

В официальных анонсах от PlayStation и Marvel Rivals были использованы хештеги SpiderMan2PC и SpiderMan2PS5, что заставило многих подумать, что новый костюм не будет доступен на Xbox. Тем более, что контент с Человеком-пауком в Marvel’s Avengers был эксклюзивом для PS5.

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Однако NetEase разъяснила, что, несмотря на то, что добавление костюма приурочено к выходу Spider-Man 2 на ПК, он будет доступен и игрокам на Xbox.

«Не связывайтесь с Удивительным Человеком-пауком!»

Костюм Advanced Suit 2.0 из игры Marvel’s Spider-Man 2 становится доступным в Marvel Rivals. Откройте этот костюм в магазине 30 января, в тот же день, когда Marvel’s Spider-Man 2 будет выпущен для ПК ?️ pic.twitter.com/mNAHGmpKZj — PlayStation (@PlayStation) 15 января 2025 года

Если вы задумываетесь, в чем заключается «фишка» данного анонса, стоит учитывать, что, скорее всего, игрокам придется заплатить за новый костюм. Согласно официальному сообщению, предмет появится в магазине, однако цена на него пока что не была объявлена.

“Advanced Suit 2.0 сочетает в себе научные достижения Отто Октавиуса и гениальность Питера Паркера,” пишет NetEase. “Созданный для самых сложных битв, этот костюм символизирует истинную стойкость Человека-паука как героя.”

Мы обязательно обновим наших читателей, как только узнаем стоимость костюма.