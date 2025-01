Разбор конфликта в соцсетях между Илоном Маском и Asmongold по поводу Path of Exile 2

Илон Маск и его активность в видеоиграх: разногласия с Asmongold

Илон Маск раскритиковал стримера Asmongold

Владелец X/Twitter Илон Маск вызвал ажиотаж в социальных сетях, запустив волну постов с критикой в адрес стримера и контент-креатора Зака Хойта, известного как Asmongold. Эти действия Маска последовали после споров о его высоком уровне игры в «Path of Exile 2» от Grinding Gear Games.

Ответ Илона Маска

Маск впервые поделился своими мыслями в ответе на пост YouTuber’а Screamheart, который выложил двухминутный клип из нового видео, разоблачающего претензии по поводу игры Маска в «Path of Exile 2». Полное видео длительностью восемь минут содержит около 20 секунд со стримов Asmongold, где он намекает, что Маск не сам продвигал своего персонажа до уровня 97 в «Path of Exile 2».

«Нет никакого шанса, что он сам играл на этом аккаунте. Извините, но я думаю, что он купил аккаунт или кто-то играл за него. На сто процентов,» — заявил Asmongold в клипе.

Илон Маск в ответ называет стримера человеком, который «не самостоятелен».

Предыдущие обсуждения и переписка

Илон Маск также опубликовал предполагаемую «утечку» личных сообщений, где они обсуждали управление YouTube-аккаунтом Asmongold. Эти события привели к бурной публичной дискуссии между двумя известными фигурами.

Увлечение Илона Маска играми

Маск давно известен как поклонник видеоигр. Он часто выражал свое восхищение работами Blizzard Entertainment, в том числе «Overwatch». Вчера Маск написал, что игры остаются его единственным способом расслабления.

Критика игровых способностей Маска

Тем не менее, навыки Маска как геймера стали подвергаться сомнению последние месяцы. В частности, его успехи в «Diablo 4» вызвали множество вопросов о том, сколько времени он действительно посвятил игре. Он также упомянул, что достиг первой позиции среди игроков «Diablo 4», что породило спекуляции.

Сомнения и критика сообщества

В начале января видеозаписи, в которых Маск выполняет поставленные задачи в «Path of Exile 2», вызвали критику. Видео таких авторов, как Quin69TV и Asmongold, которые анализируют манеру игры Маска, стали вирусными. Особое внимание привлек уровень 97 его персонажа Percy_Verence.

«Даже в две недели после запуска лиги, когда игроки посвящают игре 40-50 часов без сна, самый высокий достигнутый игроками уровень был 93,» — прокомментировал Quin69TV в видео «Elon Musk is Lying About Being Good at Video Games». Quin69TV подробно объяснил, насколько сложно достигнуть уровня 97.

Подозрения в нечестной игре

Поведение Маска, проявляющееся в его нелогичном управлении инвентарем и наименованиями вкладок, привело к подозрениям, что он оплачивает услуги других людей для прокачки аккаунта в «Path of Exile».

Мнение Asmongold и реакции сообщества

Asmongold, чья деятельность на YouTube посвящена обсуждению «Path of Exile 2», выпустил видео «Elon Musk is not getting away with this…», где он соглашается с анализом Quin69TV.

Илон Маск опровергает утверждения, заявляя, что Asmongold хорош лишь в саркастических комментариях и высмеивании других.

«Я участвую в сотнях стримов с лучшими игроками мира. Asmongold хорош в сарказме, но он НЕ так хорош в видеоиграх,» — написал Маск.

Заключение

Со времени публикации данной истории Илон Маск не дал прямого ответа на критику его навыков в «Path of Exile 2».

