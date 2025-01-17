Дисковые приводы для PS5 регулярно поступают в продажу

После долгих месяцев разочарований дисковые приводы PS5 наконец-то начинают появляться в магазинах, что говорит о том, что Sony активно решает проблему. Мы недавно сообщали, что перекупщики скупали дисковые приводы и продавали их на eBay по цене более чем вдвое выше, после того как стало ясно, что аксессуары не будут включены в комплект с PS5 Pro. Кажется, в ближайшем будущем это больше не будет проблемой.

Дисковые приводы PS5 появляются и исчезают онлайн, но продолжайте искать

В последние несколько дней мы наблюдали многочисленные сообщения о появлении дисковых приводов в розничных магазинах, а также в интернет-магазинах. Мы можем подтвердить, что на момент написания этой статьи на PS Direct в США все еще остается некоторое количество на складе. Мы заметили приводы в магазине Sony в Великобритании, но, к сожалению, они уже закончились.

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Несмотря на это, мы рекомендуем нашим читателям регулярно проверять онлайн (и физические, если есть возможность) магазины, так как приводы появляются достаточно часто. Как упоминалось выше, небольшое количество еще доступно на PS Direct.

Напоминаем, что оригинальные цифровые консоли PS5 не поддерживают автономные дисковые приводы, однако этот дополнительный аксессуар совместим с цифровой версией PS5 Slim.