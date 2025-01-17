EA Sports анонсировала College Football 26: релиз намечен на лето 2025 года

EA Sports объявила о выходе игры College Football 26 этим летом. Это продолжение появится после успешного релиза прошлогодней игры.

Серия игр сообщила о выходе нового проекта через аккаунт в X/Twitter: «Мы обещали, что здесь снова будет аншлаг,» — заявили там. «Благодарим наших игроков, спортсменов и фанатов за то, что они вместе с нами заполнили стадион. Давайте сохраним энергию до самого выхода College Football 26 этим летом.»

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Хотя EA Sports пока не раскрыла, кто станет лицом обложки, точную дату релиза и другие подробности, можно предположить, что новости не заставят себя ждать, учитывая, что College Football 25 появилась в июле прошлого года.

Первый за 11 лет выпуск в этой серии был чрезвычайно успешным, набрав около 700 тысяч игроков в первый же день раннего доступа и достигнув 2.2 миллионов к его завершению.

College Football 25 завершила 2024 год как самая продаваемая спортивная видеоигра в истории США по объемам продаж в долларах, обогнав даже серию Madden NFL.

В обзоре IGN, которому была присвоена оценка 7/10, говорилось: «College Football 25 впечатляет своей динамичной игрой на поле, отличной графикой и множеством умных игровых изменений. Однако вне поля игра остается сырой, с проблемами в интерфейсе и упрощенными режимами, которые требуют доработки к следующему сезону.»

Источник: IGN