Новый Герой Справедливости в Dragon Ball: Sparking! Zero — 11 новых персонажей в первом DLC этого месяца

Dragon Ball: Sparking! Zero: первый крупный релиз дополнительного контента

Дата выхода и доступ к DLC

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23 января состоится выпуск первого крупного загружаемого контента для Dragon Ball: Sparking! Zero. DLC 1: Hero of Justice добавит в игру 11 новых героев и не только. Bandai Namco опубликовала трейлер, в котором объявилa дату выхода. С 20 января, в 15:00 по тихоокеанскому времени, 18:00 по восточному времени и в 23:00 по времени Великобритании, обладатели сезонного пропуска стоимостью $34,99 получат доступ к первому из трех запланированных DLC-паков.

Новые герои и костюмы

Пакет из 11 новых персонажей будет доступен одновременно. В него войдут такие герои, как Gohan (Super Hero), Gohan (Super Hero, Super Saiyan 2), Ultimate Gohan (Super Hero), Gohan (Beast), Piccolo (Super Hero), Piccolo (Potential Unlocked), Orange Piccolo, Orange Piccolo (Giant), Gamma, Gamma 2 и Cell Max. В состав также войдет костюм Piccolo в образе солдата Красной ленточки, а также три пользовательских сражения. Bandai Namco намекнула, что это еще не все, но подробности дополнительных материалов пока не раскрыты.

Путь к успеху

Dragon Ball: Sparking! Zero стал настоящим успехом для издателя, превысив отметку в три миллиона продаж всего за один день. Это первая часть серии Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi за последние 15 лет, выпущенная в октябре 2024 года. Поклонники серии сразу высоко оценили уважительное обращение к лору Dragon Ball, включая, например, Режим энциклопедии.

Испытания и рекомендации

Даже сложность одной из битв на старте игры не вызвала особого раздражения у игроков. Великий Обезьяна Веджита обладал уникальным сочетанием случайных и быстрых атак, наносящих значительный урон. Несмотря на вызванные трудности, Bandai Namco заверила игроков, что можно снизить сложность игры и продолжить наслаждаться процессом.

Источник: IGN