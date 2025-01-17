Игры от PlayStation Studios: чего ожидать в ближайшие годы?

Кажется, Sony Interactive Entertainment отменила как минимум восемь игр от PlayStation Studios за последние несколько лет, что вызывает большой вопрос по поводу будущих проектов компании от внутренних студий. Все эти игры, представлявшие собой проекты с живым игровым процессом, предназначались для поддержки линейки одиночных игр PlayStation. Однако, всё больше кажется, что ключевые релизы Sony не обретут свою форму до поколения PS6.

Что происходит с одиночными играми PlayStation Studios?

Вчера журналист из Bloomberg, Джейсон Шрайер, сообщил о отмене проектов Bend Studio и Bluepoint. Коллега-журналист поинтересовался, действительно ли линейка ключевых игр PlayStation на ближайшие годы столь же небогата, как кажется. Шрайер не отрицал этого, а наоборот, подтвердил, что попытка компании создать 12 (да, именно 12) игр с живым сервисом нанесла вред её общему выходу продукции.

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Однако, это не означает, что у Sony нет планов на крупные блокбастеры от внутренних студий. По крайней мере, одна из них — Ghost of Yotei — запланирована к выходу в этом году. Мы также ожидаем появления Wolverine от Insomniac в ближайшие два года, даже если дата выхода ещё не была объявлена.

Тем не менее, две игры — это недостаточно, а выход на PS6 уже не за горами. Мы не знаем, когда Santa Monica Studio представит свой новый проект, не говоря уже о его выпуске. Отсутствует даже окно выхода для Intergalactic: The Heretic Prophet, а Sony подтвердила, что пока не определилась с будущим Bend Studio и Bluepoint Games, так что можно исключить возможность увидеть что-либо от них в этом поколении.

Мы, безусловно, ожидаем меньших по масштабу эксклюзивов для PS5 время от времени, но с учётом недавних событий ситуация для PlayStation Studios выглядит не слишком обнадёживающе.