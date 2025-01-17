Предложение скидок PS Plus Premium для отдельных участников

Sony представила новую серию предложений со скидками для PS Plus Premium, которые действуют в январе 2025 года. Как и ожидалось, это персонализированные предложения, доступные для некоторых участников. Это значит, что размер скидки и длительность действия предложения могут варьироваться от одного получателя к другому. Кроме того, нет никакого критерия, объясняющего, кто именно получит скидку.

Членам PS Plus рекомендуется воспользоваться предложениями со скидками, как только они их увидят

На прошлой неделе мы получили множество сообщений о том, что пользователи PS Plus Premium при продлении годовой подписки могут получить до 25% скидки (вместо $160 они платят $120). Это указывает на то, что предложение предназначено только для действующих подписчиков. Во всех зафиксированных случаях пользователи находились на грани окончания своей текущей подписки, и те, у кого подписка уже истекла, возможно, не смогут воспользоваться предложением.

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Один из пользователей заметил, что он смог воспользоваться скидкой в 25% несколько раз подряд. На момент написания статьи мы не получали сообщений о предложениях со скидками для других уровней подписки.

Мы советуем нашим читателям воспользоваться скидками, как только они появятся в PS App или на PS Store на консоли. Это важно потому, что как минимум два читателя выразили недовольство тем, что предложение, действительное до 31 января 2025 года, исчезло, когда они попытались его активировать спустя несколько дней.

Неясно, почему предложение может исчезнуть, поэтому мы рекомендуем внимательно следить за страницей вашей подписки.