В деле Ripple против SEC произошло неожиданное событие с подачей заявления «дружеской стороны»

Юридический спор между Ripple Labs, Inc. и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) получил неожиданное развитие, когда Better Markets, Inc., ведущая некоммерческая организация, выступающая за защиту общественных интересов на финансовых рынках, подала амicus curiae бриф 22 января. Последний документ, представленный в Апелляционный суд Соединенных Штатов для Второго округа, яростно поддерживает апелляцию SEC против предыдущего решения окружного суда, которое узко определило термин «инвестиционный контракт» и его применимость к XRP.

В своём брифе Better Markets критикует интерпретацию окружного суда теста Хоуи, традиционно используемого для определения, является ли транзакция инвестиционным контрактом и, соответственно, ценной бумагой. По мнению Better Markets, решение нижестоящего суда неправомерно исключило токены XRP, продаваемые через вторичные рынки, из-под регулирования ценных бумаг, сосредоточив внимание исключительно на прямой покупке у эмитента как критерии классификации. Реклама

Последний призыв против Ripple и XRP

Бриф от Better Markets утверждает: «Окружной суд радикально сузил определение “инвестиционного контракта”, исключив значительное количество криптовалютных предложений и, возможно, многие другие инвестиции из сферы охвата законов о ценных бумагах». Они утверждают, что эта интерпретация противоречит давним правовым принципам, которые стремятся адаптироваться к развивающимся финансовым практикам и защищать инвесторов от новых рисков.

Выделяя критическую ошибку, бриф указывает: «Решение суда о статусе этих вторичных продаж или ‘программных’ транзакций по тесту Хоуи было ошибочным». Better Markets подчеркивает, что природа приобретения инвестором не изменяет основного ожидания прибыли, получаемой за счет усилий других, что является основой теста Хоуи.

Better Markets оспаривает понимание окружным судом экономической реальности, связанной с продажами токенов Ripple, особенно влияния маркетинговых и рекламных усилий Ripple на ожидания инвесторов. В брифе отмечается: «Ripple проводила кампанию продаж через множество праймеров, брошюр, рыночных отчетов, публичных интервью, пресс-конференций и платформ социальных сетей… Большинство из них были публично распространены или публично доступны».

Организация также критикует предположение окружного суда об уровне осведомленности розничных инвесторов, утверждая: «Негативное мнение окружного суда о розничных инвесторах игнорирует современные экономические реалии… Многие розничные инвесторы узнают о новых инвестиционных предложениях и трендах через социальные платформы, на которые все чаще полагаются промоутеры для привлечения средств инвесторов».

Бриф серьезно предупреждает о последствиях для защиты инвесторов, если решение окружного суда останется в силе, подчёркивая потенциальные опасности хищничества на рынке криптовалютных ценных бумаг, которые будут непропорционально влиять на менее осведомленных розничных инвесторов. Better Markets утверждает, что «без юрисдикции над такими типами ценных бумаг SEC потеряет способность защищать эти две категории инвесторов — тех, кто торгует на биржах, и тех, кто не обладает достаточным уровнем знаний — от многочисленных хищнических действий на рынке криптовалютных ценных бумаг».

Тем не менее, под большим вопросом остается, будет ли у этого письма вообще какое-либо значение. Недавнее назначение Марка Уйеды исполняющим обязанности председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов (SEC) вызвало предположения о возможном разрешении иска SEC против Ripple под временным руководством Уйеды.

Кроме того, SEC запланировала закрытое заседание под руководством Уйеды на 23 января, что подлило масла в огонь обсуждений о будущем судебного дела Ripple. Ходят слухи, что предстоящие встречи SEC могут касаться возможностей урегулирования, потенциально влияя на юридическую траекторию Ripple.

На момент публикации XRP торговался по цене $3.14.

Источник: Bitcoinist