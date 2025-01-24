Инвестиционная фирма предсказывает, что Solana превзойдет Нью-Йоркскую фондовую биржу и NASDAQ

Венчурная компания Multicoin Capital, сосредоточенная на криптовалюте, представила новую инвестиционную стратегию, предполагающую, что Solana — ныне мощная блокчейн-экосистема стоимостью в $100 миллиардов — может со временем превзойти крупных игроков традиционного финансового сектора, таких как NYSE, NASDAQ и CME. Статья, опубликованная соучредителем Multicoin Capital, подробно описывает, почему компания считает, что SOL может стать ценным активом на всех уровнях мировой финансовой системы.

Как Solana может превзойти NYSE и NASDAQ

Multicoin Capital поддерживает Solana с раннего этапа её развития в мае 2018 года. Отметив, что она стала «самой быстроразвивающейся экосистемой разработчиков» и превосходит Ethereum по многим ключевым показателям, Multicoin Capital представила новый тезис как пятый крупный анализ, посвященный Solana. Реклама

Основной аргумент состоит в том, что архитектура Solana способна снизить пользовательские комиссии на 90-99%, а также позволяет экосистеме достигать рыночной капитализации, превышающей многих традиционных конкурентов. Solana, благодаря своей децентрализованной природе, может получать дополнительный доход от множества финансовых протоколов, работающих на её сети.

Хотя прямые доходы от комиссий за платежи не являются главным преимуществом, минимальная стоимость транзакции на платформе делает её привлекательной для потребителей и торговцев. Вирусное распространение использования кошельков при трансакциях между пользователями служит мощным инструментом для привлечения новых участников, увеличивая ликвидность и объем для основных DeFi-приложений, которые приносят прибыль.

Кайл Самани отметил ключевое новшество — условную ликвидность (CL), внедренную DeFi-платформой DFlow на Solana. CL позволяет предоставить более выгодные ценовые условия для пользователей, улучшая эффективность между централизованными и децентрализованными обменами.

Кроме того, Solana разрабатывает фреймворк Multiple Concurrent Leaders (MCL), который позволяет нескольким узлам одновременно создавать блоки, снижая задержки и обеспечивая более быстрое принятие решений. Это должно позволить децентрализованной системе ценообразования превзойти централизованные механизмы.

Solana представляется не просто децентрализованным аналогом фондовых бирж, но и глобальной платформой для всех финансовых услуг — от деривативов и кредитования до токенизации недвижимости и традиционных ценных бумаг. Ожидается, что различные активы, включая новые классы активов, такие как токенизированная недвижимость и коллекционные предметы, в будущем также войдут в обращение на глобальных системах типа Solana.

Важным вопросом является извлечение максимальной допустимой прибыли (MEV), достигнутой благодаря размещению финансовых протоколов и капиталов на платформе. MEV будет являться основным источником дохода.

Solana не оказывает финансовых услуг напрямую, но создает платформу, поддерживающую множество финансовых сервисов. Несмотря на низкие затраты на газ, Solana непосредственно выигрывает от роста этих финансовых услуг через MEV.

Согласно прогнозу, в 2024 году сеть Solana заработала более $800 миллионов чистого дохода. Эта сумма составляет ежегодный показатель в $3.2 миллиарда, что является значительным скачком, учитывая, что лишь немногие традиционные активы пока находятся в блокчейне, и многие протоколы DeFi на Solana все еще находятся на ранних стадиях.

В заключение тезиса делается вывод, что децентрализованная инфраструктура Solana способна превзойти устоявшиеся биржи, предлагая:

Сниженные комиссии и улучшенную ликвидность,

Быстрое завершение транзакций на мировых рынках,

Поддержку большого набора токенизированных активов,

Новые финансовые продукты, которые полностью совместимы,

Платформу для бесперебойного и беспрепятственного развития.

Есть огромная возможность создать глобальную и разрешительную финансовую систему — это и есть видение Solana. Ставка Multicoin заключается в том, что дальнейшее расширение Solana создаст волну инноваций, которую традиционные платформы не смогут воспроизвести из-за своей замкнутой архитектуры. Однако реализация этого грандиозного проекта будет зависеть от нормативного признания, развития технологий и желания традиционного финансового сектора принять новые решения на блокчейн-основе. На момент публикации, стоимость SOL составляла $249,50.

Источник: Bitcoinist