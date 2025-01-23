Стоимость SOL упала на 8,8% на фоне снижения котировок большинства активов.

23.01.2025
Стоимость SOL упала на 8,8% на фоне снижения котировок большинства активов. Стоимость SOL упала на 8,8% на фоне снижения котировок большинства активов.

CoinDesk Indices ежедневно обновляет информацию о рыночной ситуации, акцентируя внимание на достижениях и отстающих в CoinDesk 20 Index.

В настоящее время индекс CoinDesk 20 стоит на уровне 3809.52, что на 4,3% ниже (-172.06) по сравнению с 16:00 ET в среду.

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Лишь один из двадцати активов показывает положительную динамику.

Лидеры: ETC (+2.1%) и ETH (-1.4%).

График лидеров CoinDesk 20 на 9 утра 23 января 2025 года

Аутсайдеры: SOL (-8.8%) и AVAX (-5.7%).

График аутсайдеров CoinDesk 20 на 9 утра 23 января 2025 года

CoinDesk 20 представляет собой обширный индекс, который торгуется на различных платформах в разнообразных регионах мира.

Источник: CoinDesk

ПульсХаб
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