Стоимость SOL упала на 8,8% на фоне снижения котировок большинства активов.

CoinDesk Indices ежедневно обновляет информацию о рыночной ситуации, акцентируя внимание на достижениях и отстающих в CoinDesk 20 Index.

В настоящее время индекс CoinDesk 20 стоит на уровне 3809.52, что на 4,3% ниже (-172.06) по сравнению с 16:00 ET в среду. Реклама

Лишь один из двадцати активов показывает положительную динамику.

Лидеры: ETC (+2.1%) и ETH (-1.4%).

Аутсайдеры: SOL (-8.8%) и AVAX (-5.7%).

CoinDesk 20 представляет собой обширный индекс, который торгуется на различных платформах в разнообразных регионах мира.