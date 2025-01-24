OKX Получает Предварительное Одобрение MiCA для Расширения Услуг в Криптовалютной Сфере в Европе

Компания OKX получила предварительное разрешение на работу согласно Регламенту по рынкам криптоактивов (MiCA).

Международная компания OKX, специализирующаяся на технологиях блокчейн, заполучила предварительное разрешение в рамках Регламента по рынкам криптоактивов (MiCA). Эта лицензия предоставляет клиентам в регионе доступ к регулируемым продуктам биржи OKX. В этот список входят внебиржевая торговля, торговля на спотовом рынке и торговля с использованием ботов более чем для 240 криптовалютных токенов в более чем 260 валютных парах, из которых более 60 основаны на евро. Реклама

Высказывание CEO OKX Europe

CEO OKX Europe, Эральд Гус прокомментировал, что OKX станет основной платформой для цифровых активов как для розничных, так и для институциональных клиентов в Европе, предлагая все цифровые активы в рамках полностью регулируемой системы.

Ожидание получения полной лицензии MiCA

Компания OKX стремится получить полную лицензию MiCA, которую планирует распространить из своего центра в Мальте на все 30 стран Европейской экономической зоны (EEA). Процедура passporting, в рамках MiCA, позволяет компаниям, лицензированным в одной из стран ЕС, вести деятельность и в других странах в соответствии с едиными регуляторами условиями.

После получения лицензии компания планирует предоставлять локализованные услуги по криптовалютам для более чем 400 миллионов жителей EEA через свой центр в Мальте. Веб-сайты и мобильные приложения OKX будут включать опции на местных языках, отображение валют и поддержку клиентов с учетом региональной специфики.

Роль мальтийского регулятора

Мальтийское управление по финансовым услугам (MFSA) известно своим тщательным регуляторным подходом и занимает лидирующие позиции по мировым стандартам регулирования. Через мальтийский центр OKX клиенты получат самую лучшую, безопасную и полностью соответствующую требованиям платформу для работы с цифровыми активами, добавил Гус.

Бесплатные транзакции в евро

Клиенты OKX могут без комиссии вносить и выводить средства в евро через банковские переводы, а также удобно приобретать криптовалюты с использованием карт и других надежных местных способов оплаты. OKX выбрала Мальту в качестве центра для MiCA из-за всестороннего подхода страны к регулированию. В настоящий момент OKX обладает лицензией класcа 4 VASP, выданной MFSA.

Глобальное присутствие компании

Сегодня OKX обслуживает более 60 миллионов клиентов по всему миру, предлагая как централизованные (CEX), так и децентрализованные (DEX) платформы обмена.

Источник: Financemagnates