Биткоин не свергнет доллар США, заявил глава Goldman Sachs.

23.01.2025
Биткоин не свергнет доллар США, заявил глава Goldman Sachs. Биткоин не свергнет доллар США, заявил глава Goldman Sachs.

Мнение CEO Goldman Sachs о роли биткоина в мировой финансовой системе

Глава Goldman Sachs Дэвид Соломон поделился своим взглядом на значимость биткоина в мировой экономике.

На недавнем мероприятии Соломон высказал мнение, что биткоин и другим криптовалютам не удастся угрожать доминированию американского доллара. Его слова отражают осторожность традиционного финансового сектора к росту популярности цифровых активов.

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Волатильность биткоина как серьезная проблема

Соломон отметил, что высокая волатильность биткоина делает его ненадежным средством для обмена и сохранения ценности. Он признал, что криптовалюты известны своей спекулятивной природой, однако заявил, что биткоину сложно конкурировать с традиционными валютами, такими как доллар, из-за их нестабильности.

«Доминирование доллара обусловлено доверием и стабильностью, чего биткоин на данный момент не предлагает,» — пояснил Соломон.

Критики всегда отмечали колебания цены биткоина как его слабую сторону. Сторонники же видят в децентрализованности силу, тогда как скептики, такие как Соломон, считают это значительным препятствием для его широкого принятия в повседневной жизни.

Регулирование — ключ к будущему криптовалют

Соломон утверждает, что регулирование является необходимостью для будущего криптовалют. Несмотря на то что криптовалютный мир становится все более легитимным, он отметил, что структура регулирования еще в процессе развития. Он предупредил, что без четких норм компании и институциональные инвесторы будут продолжать относиться с осторожностью к цифровым активам.

По мнению Соломона, правила и законы будут играть ключевую роль в будущем криптовалют. Хотя криптовалютная отрасль находит все большее признание, отсутствие четких регуляторных стандартов может вызывать неуверенность среди компаний и крупных инвесторов в полномасштабном принятии цифровых активов.

Сосуществование: крипто и доллар

Соломон занимает другую позицию по сравнению с теми, кто воспринимает биткоин как конкурента доллару. Он отметил, что глобальный статус доллара как мировой валюты не противоречит существованию криптовалюты, которую многие рассматривают как «цифровое золото».

Этот взгляд соответствует утверждению о возможности сосуществования биткоина и фиатных валют. Фиатные деньги продолжают доминировать в традиционной торговле и международных расчетах, тогда как биткоин может служить страховкой от инфляции или денежной нестабильности.

Сложные отношения Уолл-стрит с криптовалютами

Позиция Goldman Sachs отражает общий подход Уолл-стрит к криптовалютам: осторожный оптимизм. Замечания Соломона подчеркивают скептицизм; однако действия банка указывают на пристальное внимание к потенциальным возможностям криптовалютного рынка.

Хотя разрыв между традиционными финансами и криптовалютами остается значительным, он постепенно сокращается. С ростом институционального интереса и при большей прозрачности регулирования, будущее криптовалют может значительно измениться. Время покажет, сможет ли биткоин укрепить или подорвать существующую финансовую систему.

Источник: Bitcoinist

ПульсХаб
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