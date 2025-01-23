Биткоин не свергнет доллар США, заявил глава Goldman Sachs.

Мнение CEO Goldman Sachs о роли биткоина в мировой финансовой системе

Глава Goldman Sachs Дэвид Соломон поделился своим взглядом на значимость биткоина в мировой экономике.

На недавнем мероприятии Соломон высказал мнение, что биткоин и другим криптовалютам не удастся угрожать доминированию американского доллара. Его слова отражают осторожность традиционного финансового сектора к росту популярности цифровых активов. Реклама

Волатильность биткоина как серьезная проблема

Соломон отметил, что высокая волатильность биткоина делает его ненадежным средством для обмена и сохранения ценности. Он признал, что криптовалюты известны своей спекулятивной природой, однако заявил, что биткоину сложно конкурировать с традиционными валютами, такими как доллар, из-за их нестабильности.

«Доминирование доллара обусловлено доверием и стабильностью, чего биткоин на данный момент не предлагает,» — пояснил Соломон.

Критики всегда отмечали колебания цены биткоина как его слабую сторону. Сторонники же видят в децентрализованности силу, тогда как скептики, такие как Соломон, считают это значительным препятствием для его широкого принятия в повседневной жизни.

Регулирование — ключ к будущему криптовалют

Соломон утверждает, что регулирование является необходимостью для будущего криптовалют. Несмотря на то что криптовалютный мир становится все более легитимным, он отметил, что структура регулирования еще в процессе развития. Он предупредил, что без четких норм компании и институциональные инвесторы будут продолжать относиться с осторожностью к цифровым активам.

По мнению Соломона, правила и законы будут играть ключевую роль в будущем криптовалют. Хотя криптовалютная отрасль находит все большее признание, отсутствие четких регуляторных стандартов может вызывать неуверенность среди компаний и крупных инвесторов в полномасштабном принятии цифровых активов.

Сосуществование: крипто и доллар

Соломон занимает другую позицию по сравнению с теми, кто воспринимает биткоин как конкурента доллару. Он отметил, что глобальный статус доллара как мировой валюты не противоречит существованию криптовалюты, которую многие рассматривают как «цифровое золото».

Этот взгляд соответствует утверждению о возможности сосуществования биткоина и фиатных валют. Фиатные деньги продолжают доминировать в традиционной торговле и международных расчетах, тогда как биткоин может служить страховкой от инфляции или денежной нестабильности.

Сложные отношения Уолл-стрит с криптовалютами

Позиция Goldman Sachs отражает общий подход Уолл-стрит к криптовалютам: осторожный оптимизм. Замечания Соломона подчеркивают скептицизм; однако действия банка указывают на пристальное внимание к потенциальным возможностям криптовалютного рынка.

Хотя разрыв между традиционными финансами и криптовалютами остается значительным, он постепенно сокращается. С ростом институционального интереса и при большей прозрачности регулирования, будущее криптовалют может значительно измениться. Время покажет, сможет ли биткоин укрепить или подорвать существующую финансовую систему.

Источник: Bitcoinist