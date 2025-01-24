SEC отзывает резонансную инструкцию по налоговому учету криптовалют

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила в четверг о выпуске нового Бюллетеня бухгалтерской отчетности персонала, отменяющего ранее спорный SAB 121.

Этот документ требовал от банков и других публичных компаний учитывать криптоактивы клиентов на своих собственных балансах. Однако новый бюллетень, SAB 122, отменяет данное руководство и предписывает компаниям использовать правила, установленные Советом по стандартам финансовой отчетности (FASB) или положения Международных стандартов бухгалтерского учета. Реклама

Комиссия напомнила, что организации обязаны предоставить раскрытие информации, которое позволит инвесторам понять обязательства компании по защите криптоактивов, удерживаемых для других.

Первоначальный SAB 121 поддерживался бывшим председателем SEC Гэри Генслером, который отмечал, что это должно обеспечивать защиту для инвесторов в случае банкротства. На его слова указывали результаты из судебной практики, где не раз утверждалось, что криптоактивы в условиях банкротства не являются «удаленными».

Тем не менее, SAB 121 вызвал недовольство в криптоиндустрии и стал предметом резолюции Закона о пересмотре Конгресса, которая прошла через Палату представителей и Сенат, но была отклонена бывшим президентом Джо Байденом.

Комиссар SEC Хестер Пирс, недавно назначенная главой новой рабочей группы по криптовалюте, давно выступала против этого руководства. По ее мнению, после его принятия в 2022 году в SEC не разработали никакие другие указания по применению законодательства о ценных бумагах к криптовалютам, и этот документ не является подходящим средством для подобных рекомендаций.

Именно Пирс объявила об отмене SAB 121 в четверг.

Источник: CoinDesk