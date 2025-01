Началась распродажа подписки PS Plus для тарифов Premium и Extra

Похоже, что Sony запускает новую распродажу для подписок PS Plus Premium и Extra. Подробности появились до начала действия скидок, что позволит тем, кто планирует подписаться, сэкономить значительную сумму на онлайн-сервисе PlayStation.

Игрокам, желающим воспользоваться новым предложением PS Plus Premium и Extra, стоит поторопиться

Как отметили некоторые внимательные пользователи Reddit в Италии, Канаде и Великобритании, игроки могут сэкономить до 35% на PS Plus. Тем, кто решит присоединиться, предоставляется скидка 25% на 12-месячную подписку Extra и 35% на 12-месячную подписку Premium. Предложение действует с сегодняшнего дня, 22 января, до 2 февраля 2025 года. Реклама

В настоящее время PS Plus остается по полной стоимости в США. Интересно, что один из постов от пользователя из Италии, однако предложение еще не доступно в этом регионе. Тем не менее, оно уже работает для жителей Канады и Великобритании.

Кроме того, это предложение, похоже, ориентировано на игроков PlayStation, которые в данный момент не являются подписчиками PS Plus. Так что, если у вас уже есть подписка, вам, возможно, не повезет. Игрокам без подписки стоит воспользоваться этой возможностью, если они могут.

Главное преимущество PS Plus — это возможность бесплатно получить и играть в игры, особенно для подписчиков Premium и Extra, у которых есть доступ к каталогу игр, включающему такие проекты как God of War (2018) и Final Fantasy VII Remake. Подписчикам Premium предоставляется дополнительный бонус в виде ряда классических игр PlayStation, таких как Sly Cooper и Dino Crisis.

Бесплатные игры января 2025 года для подписчиков Essential включают в себя Need for Speed Hot Pursuit Remastered, The Stanley Parable: Ultra Deluxe и Suicide Squad Kill the Justice League.