Началась распродажа подписки PS Plus для тарифов Premium и Extra

23.01.2025
Повышение цен на PS Plus значительно увеличивает доходы PlayStation Повышение цен на PS Plus значительно увеличивает доходы PlayStation

Похоже, что Sony запускает новую распродажу для подписок PS Plus Premium и Extra. Подробности появились до начала действия скидок, что позволит тем, кто планирует подписаться, сэкономить значительную сумму на онлайн-сервисе PlayStation.

Игрокам, желающим воспользоваться новым предложением PS Plus Premium и Extra, стоит поторопиться

Как отметили некоторые внимательные пользователи Reddit в Италии, Канаде и Великобритании, игроки могут сэкономить до 35% на PS Plus. Тем, кто решит присоединиться, предоставляется скидка 25% на 12-месячную подписку Extra и 35% на 12-месячную подписку Premium. Предложение действует с сегодняшнего дня, 22 января, до 2 февраля 2025 года.

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В настоящее время PS Plus остается по полной стоимости в США. Интересно, что один из постов от пользователя из Италии, однако предложение еще не доступно в этом регионе. Тем не менее, оно уже работает для жителей Канады и Великобритании.

Кроме того, это предложение, похоже, ориентировано на игроков PlayStation, которые в данный момент не являются подписчиками PS Plus. Так что, если у вас уже есть подписка, вам, возможно, не повезет. Игрокам без подписки стоит воспользоваться этой возможностью, если они могут.

Главное преимущество PS Plus — это возможность бесплатно получить и играть в игры, особенно для подписчиков Premium и Extra, у которых есть доступ к каталогу игр, включающему такие проекты как God of War (2018) и Final Fantasy VII Remake. Подписчикам Premium предоставляется дополнительный бонус в виде ряда классических игр PlayStation, таких как Sly Cooper и Dino Crisis.

Бесплатные игры января 2025 года для подписчиков Essential включают в себя Need for Speed Hot Pursuit Remastered, The Stanley Parable: Ultra Deluxe и Suicide Squad Kill the Justice League.

Источник: PlayStationLifestyle

ПульсХаб
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