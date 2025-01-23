Следующая игра от создателей Celeste, Earthblade, отменена.

Для поклонников 2D платформера Celeste наступило печальное известие — следующая игра разработчиков, Earthblade, отменена.

В блоге под заголовком «Финальное обновление Earthblade» компания Extremely OK Games сообщила, что их новый проект, продолжение отмеченной наградами игры Celeste, был отменен. В этой публикации директор по исследованиям и разработкам EXOK Мэдди Торсон раскрывает причины принятого решения и рассказывает, что ждет студию в будущем. Реклама

«В конце прошлого месяца Ноэль [Берри, программист EXOK] принял трудное решение отменить Earthblade… Мы приняли это решение в декабре и решили, что лучше всего обнародовать его именно сейчас.»

Торсон подробно рассказывает о том, как в прошлом году между ней, Берри и художественным директором Earthblade Педро Мейдеросом возник спор по поводу прав на интеллектуальную собственность Celeste. Торсон отказалась вдаваться в детали, упомянув лишь о достижении соглашения, после чего Мейдерос покинул команду и начал разрабатывать отдельный проект под названием Neverway.

Однако данный конфликт предоставил возможность Торсон и Берри оценить текущее состояние проекта Earthblade, и они поняли, что он развивается не так, как было задумано. «Ноэль и я также начали задумываться над тем, как нам удается работать над игрой ежедневно, и осознали, что это стало для нас серьезным испытанием. Конечно, длительная работа над одним проектом может превратиться в рутину, но здесь проблема гораздо глубже.»

Торсон подчеркивает, что успех Celeste оказал на них давление, заставляя создать что-то более грандиозное и лучшее в Earthblade, и это давление стало одной из причин изнурительной работы над проектом. Она также отмечает, что конфликт с Мейдеросом открыл им глаза и позволил признать свое поражение.

Что касается дальнейших планов, Торсон говорит, что она и Берри снова работают над новыми идеями и стремятся вернуться к процессу разработки игр, похожему на создание Celeste и TowerFall.

Цель разработки Celeste, выпущенной в 2018 году, заключалась в возвращении к традициям старых пиксельных 2D платформеров. Превосходный дизайн уровней, сложность, музыка и остальные элементы игры получили наивысшие оценки в нашем обзоре Celeste. В 2022 году был выпущен трейлер Earthblade, показывающий, что это будет новый 2D платформер.

Источник: IGN