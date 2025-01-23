Генеральный директор Insomniac Games Тед Прайс уходит в отставку, объявлены имена новых руководителей студии.

Учредитель и генеральный директор Insomniac Games, Тед Прайс, объявил о своем уходе из индустрии видеоигр в конце марта. В связи с этим он также представил новых сопредседателей студии, которые будут руководить будущими проектами.

Три новых сопредседателя Insomniac Games на фоне ухода Теда Прайса

Джен Хуанг, Чад Дезерн и Райан Шнайдер будут исполнять обязанности сопредседателей Insomniac Games. По словам Прайса, этот «план преемственности» стал результатом совместной работы с командой старших руководителей в течение последнего года. Реклама

«На протяжении многих лет Чад, Джен и Райан играли ключевую роль в том, чтобы сделать Insomniac тем, чем мы являемся сегодня», — говорит Прайс. «Я видел, как каждый из них возглавлял важные инициативы, которые положительно повлияли на жизнь сотрудников Insomniac. Кроме того, они постоянно демонстрировали сотрудничество и открытость, которые являются частью нашей ДНК. И что немаловажно, их навыки действительно дополняют друг друга.»

«Я бы никогда не передал управление команде, которой не доверяю заботиться об Insomniac и вести нас к новым высотам», — продолжает Прайс. «Чад, Джен и Райан — это именно та команда. Для тех, кто с ними не знаком, найдите время, чтобы узнать больше о них здесь.»

На PlayStation Blog также вышла публикация о пенсии Прайса. Пост включает в себя представление Шнайдера, Хуанга и Дезерна, написанное новыми сопредседателями студии Insomniac Games. Они также подчеркнули, что продолжат уделять внимание «культуре студии, основанной на открытости и сотрудничестве.»

«В итоге, я уверен, что под совместным руководством Чада, Джен и Райана, Insomniac будет и дальше создавать игры, определяющие индустрию, которых от нас ожидают игроки… и при этом оставляя положительное и долгое влияние на жизни людей на десятилетия вперед,» — заключает Прайс в своем заявлении.

Тед Прайс основал Insomniac Games в 1994 году под названием Xtreme Software, а через год студия получила свое нынешнее имя. Insomniac Games известна созданием некоторых из самых знаковых игровых франшиз для PlayStation, включая Spyro the Dragon, Ratchet & Clank, Resistance и Marvel’s Spider-Man. Также они разработали культовую игру Sunset Overdrive для Xbox One.

(Источник: Sony Interactive)