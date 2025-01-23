Скидки на набор Monster Hunter New Year Hunting в магазине Humble!

Monster Hunter сейчас является одной из самых популярных серий игр, и вскоре выйдет ожидаемая новинка — Monster Hunter Wilds. Если вам когда-либо хотелось схлестнуться с огромными монстрами и чудовищами, эта серия игр идеально вам подойдет.

В настоящее время на Humble доступен комплект Monster Hunter New Year Hunting Collection, включающий в себя десять элементов всего за $25. Это отличный старт для новичков, так как набор предоставляет самые популярные игры серии Monster Hunter на ПК вместе с их дополнениями. Ознакомьтесь с подробной информацией ниже и не упустите шанс приобрести этот потрясающий набор! Реклама

Monster Hunter New Year Hunting Collection на Humble

Этот набор — отличная возможность, если вы ещё не покупали игры Monster Hunter в Steam. В зависимости от суммы, которую вы готовы потратить, вы можете получить до 10 элементов! За $10 вы получите Monster Hunter Rise, Deluxe Kit и два купона на игры Monster Hunter Stories. За $15 вместе с этим вы также получите Monster Hunter Rise: Sunbreak — крупное дополнение с новыми монстрами и территориями для исследования.

Если вы готовы потратить $20, то получите Monster Hunter World и его Deluxe Kit, а на самой высокой ступени за $25 — Monster Hunter World: Iceborne. В максимальном варианте вы получаете следующие игры:

Всего этот комплект стоить $204, но предлагает непревзойденную цену за эти игры и дополнения. Как и все предложения от Humble, часть вашей оплаты пойдет на благотворительность. Monster Hunter New Year Hunting Collection поддерживает организацию Breakthrough T1D, занимающуюся исследованиями и адвокацией глобальной проблемы диабета 1 типа. Ваша покупка поможет поддержать Breakthrough T1D в их работе над решением проблем и улучшением доступа к здравоохранению. На данный момент осталось всего три дня для того, чтобы воспользоваться предложением, так что поспешите на Humble Bundle, чтобы успеть его приобрести!

Источник: IGN