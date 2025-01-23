Вышло обновление системы PS5 за январь 2025 года

23.01.2025
Вышло обновление системы PS5 за январь 2025 года Вышло обновление системы PS5 за январь 2025 года

Sony выпустила обновление системного программного обеспечения для PS5 версии 25.01-10.60.00, объем которого составляет немного более 1 ГБ. В примечаниях к обновлению перечислены незначительные улучшения и исправления, но, как обычно, если игроки заметят какие-либо незаявленные изменения, мы обязательно с ними поделимся. А пока ознакомьтесь с примечаниями, приведенными ниже.

Примечания к обновлению системного программного обеспечения PS5 версии 25.01-10.60.00 (23 января 2025 года)

Полные примечания к обновлению:

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  • Повышена производительность и стабильность системного программного обеспечения.
  • Улучшены сообщения и удобство использования на некоторых экранах.

Sony не указала, когда будет убрано временное оформление начального экрана и интерфейс темы, посвященные 30-летию PlayStation, но на данный момент они остаются. Следует отметить, что их, скорее всего, удалят через обновление функций системы, а не через патч программного обеспечения, поскольку так же они и были добавлены.

Игроки настойчиво просят Sony оставить оформление начального экрана и темы навсегда, и хотя нам не особо понятно, зачем компании их убирать, мы не будем слишком удивлены, если функция исчезнет без предупреждения.

Это все, что мы имеем по обновлению 25.01-10.60.00 на данный момент. Если появится что-то более, чем мы сообщали выше, мы обязательно проинформируем наших читателей.

Источник: PlayStationLifestyle

ПульсХаб
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