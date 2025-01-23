Вышло обновление системы PS5 за январь 2025 года

Sony выпустила обновление системного программного обеспечения для PS5 версии 25.01-10.60.00, объем которого составляет немного более 1 ГБ. В примечаниях к обновлению перечислены незначительные улучшения и исправления, но, как обычно, если игроки заметят какие-либо незаявленные изменения, мы обязательно с ними поделимся. А пока ознакомьтесь с примечаниями, приведенными ниже.

Полные примечания к обновлению: Реклама

Повышена производительность и стабильность системного программного обеспечения.

Улучшены сообщения и удобство использования на некоторых экранах.

Sony не указала, когда будет убрано временное оформление начального экрана и интерфейс темы, посвященные 30-летию PlayStation, но на данный момент они остаются. Следует отметить, что их, скорее всего, удалят через обновление функций системы, а не через патч программного обеспечения, поскольку так же они и были добавлены.

Игроки настойчиво просят Sony оставить оформление начального экрана и темы навсегда, и хотя нам не особо понятно, зачем компании их убирать, мы не будем слишком удивлены, если функция исчезнет без предупреждения.

Это все, что мы имеем по обновлению 25.01-10.60.00 на данный момент. Если появится что-то более, чем мы сообщали выше, мы обязательно проинформируем наших читателей.