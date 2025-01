Предварительный обзор Samsung Galaxy S25 и S25 Plus: похожие впечатления

Если серия Galaxy S24 знаменовала триумфальное появление Galaxy AI, то S25 и S25 Plus могут оказаться менее впечатляющими: они обещают более продвинутый ИИ, который работает умнее и иногда немного быстрее. Вам лучше это понравится, потому что в остальном изменений почти нет.

Samsung старалась минимально изменить модели Galaxy S25 и S25 Plus, которые сегодня были анонсированы вместе с более крупной и переработанной Galaxy S25 Ultra. Обязательный переход на новый процессор — в данном случае, специально настроенный под Galaxy чип Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, который теперь будет установлен во всех телефонах по всему миру. Плюс, теперь в каждой модели S25 стандартно установлено 12 ГБ оперативной памяти, что позволяет базовой модели соответствовать остальным. Реклама

Дизайн и аппаратная часть

Внешний вид Galaxy S25 и S25 Plus остался без изменений. Дисплеи остаются такими же, как и в прошлом году: 6,2 дюйма в S25 и 6,7 дюйма в S25 Plus с яркостью до 2600 нит и частотой обновления 120 Гц. Камеры тоже не изменились: основная камера на 50 мегапикселей, ультраширокая камера и 3-кратный телеобъектив плюс 12-мегапиксельная фронтальная камера для селфи.

Изменения в спецификациях

Если вы решили перейти с прошлогоднего Galaxy S24 Plus на нынешнюю модель, единственное, что изменится — это чипсет. Ну и тот факт, что новые телефоны “Qi2 Ready” — правда, они не имеют магнитов, необходимых для сертификации Qi2, но могут заряжаться до 15 Вт на Qi2 зарядном устройстве, если использовать официальные магнитные чехлы Samsung Qi2 Ready.

Samsung не изменила аппаратное обеспечение камеры с S24 и S24 Plus, хотя теперь присутствует толстая черная рамка. Обе модели S25 стали тоньше своих предшественников.

Стоимость и обновления

Цена осталась такой же, что приятно: S25 стоит от $799,99, а модель Plus от $999,99, и уже доступны для предзаказа перед полноценным запуском 7 февраля. Также обещаны семь поколений обновлений Android и семь лет поддержки безопасности.

Обе модели легче своих предшественников и почти на полмиллиметра тоньше. Этим они должны скрасить разочарование тех, кто ждал запуска слухов о тонком дизайне S25 Slim, который, похоже, не выйдет в США. Тем не менее, избежать очевидного вывода сложно: в этом году изменения касаются больше программного, чем аппаратного обеспечения.

Искусственный интеллект и функционал

Новые телефоны Galaxy наполнены функциями с использованием ИИ — которые, по заверению Samsung, в этом году будут бесплатными, хотя планы на будущее остаются неясными. Многие из них уже были представлены в прошлом году, например, Circle to Search от Google или генеративные инструменты для редактирования фото. Они теперь работают быстрее за счет улучшений моделей ИИ и перехода на Snapdragon 8 Elite, который обрабатывает больше функций ИИ на устройстве, включая задачи, ранее выполнявшиеся в облаке, такие как Generative Edit.

Audio Eraser — встроенный инструмент для видеомонтажа, позволяющий удалить или уменьшить шум видео, например голоса, музыку, ветер, толпы, чтобы оставить те звуки, которые вам нужны. Работает он хорошо, но это новинка только для Samsung: телефоны Google Pixel научились этому еще с Pixel 8 через Audio Magic Eraser.

AI Select заменяет Smart Select в меню Edge Panel. Он предоставляет «предлагаемые действия», такие как обрезка и отправка скриншотов, создание GIF из видео или добавление событий в календарь. Он повторяет функции Smart Select, но с другим дизайном.

Дополнительные функции

Телефоны S25 предлагают ежедневное напоминание под названием Now Brief, которое сообщает о событиях в календаре или ситуации на дороге, возвращая нас к 2012 году и Google Now. Теперь Bar от Samsung — это аналог Dynamic Island от Apple: элемент блокировки экрана, показывающий спортивные результаты и навигацию в Google Maps или сообщающий, какая песня играет. Это звучит полезно, но это ИИ? Apple так не считала.

Некоторые нововведения представляют более значимый прогресс. ИИ-помощник телефона, который теперь основан на Google Gemini, а собственный Bixby перемещен в приложение, может управлять телефоном с помощью естественных языковых запросов. Теперь Gemini может работать в нескольких приложениях в одном взаимодействии, хотя эта возможность не является эксклюзивной для Samsung.

Проблемы и выводы

Главная проблема в том, что большинство этих функций сложно протестировать на телефоне, который вам не принадлежит, имеет немного установленных приложений и аккаунтов. Полное впечатление от новых функций ИИ Samsung можно получить только после длительного использования S25 и S25 Plus при обзоре.

Однако, для Samsung остается неясным, чем они могут заинтересовать покупателей для обновления. Многие функции ИИ и программного обеспечения уже присутствуют в One UI 7 и скоро станут доступны владельцам S24 и более старых моделей. Если аппаратная часть почти не изменилась, а программное обеспечение все равно придет на ваш телефон, то что может побудить вас к обновлению?

Моя коллега Эллисон Джонсон вчера написала, что Samsung нужно ежегодно давать нам повод интересоваться новыми телефонами. По результатам S25 и S25 Plus, они еще этого не сделали.

Источник: TheVerge