Обзор Samsung Galaxy S25 Plus: золотая середина в линейке Galaxy

Samsung Galaxy S25 Plus: Обзор моделей и ключевые особенности

Samsung Galaxy S25 Plus занимает уникальную позицию между флагманскими моделями: это не просто увеличенная версия Galaxy S25, так как некоторые технологии он делит с Galaxy S25 Ultra. Однако, к сожалению, он не использует все передовые решения Ultra, такие как камера на 200 мегапикселей, пятиразовый зум-объектив или титановые рамки, не говоря уже о S Pen. Тем не менее, Galaxy S25 Plus остается достойным рекомендацией смартфоном.

Производительность и чипсет

Galaxy S25 Plus оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который используется во всех моделях Galaxy S25. Это значительное улучшение по сравнению с прошлогодними версиями, обеспечивающее повышенную скорость работы даже на фоне устаревших устройств. Реклама

Дисплей и технология ProScaler

Galaxy S25 Plus также выделяется более высоким разрешением дисплея по сравнению с Galaxy S25. Новый экран с разрешением близким к 4K оснащен технологией ProScaler от Samsung, взятой из телевизоров компании. Эта функция с помощью искусственного интеллекта улучшает качество изображения, повышая разрешение контента для просмотра на 4K-экране.

Батарея и зарядка

Из-за большей диагонали, Galaxy S25 Plus предлагает и большую емкость батареи в сравнении с Galaxy S25: 4900 мАч против 4000 мАч. Snapdragon 8 Elite способен эффективно управлять энергопотреблением, что должно обеспечить продолжительное время работы без подзарядки. Кроме того, зарядное устройство Samsung Fast Charger 2.0 позволяет Galaxy S25 Plus заряжаться быстрее по сравнению с младшей моделью.

Искусственный интеллект и персональные данные

На каждом устройстве Galaxy в этом году обновляются возможности, связанные с Galaxy AI. Улучшения коснулись фотомонтажа и новых инструментов помощника AI для работы с видео. Galaxy S25 Plus включает Personal Data Engine от Samsung, защищенное аппаратное пространство для сбора информации о пользователе. Это позволит устройству читать сообщения, прослушивать звонки, анализировать фото и следить за календарем.

Дизайн и камеры

Galaxy S25 Plus предлагает улучшенное визуальное восприятие благодаря экрану с высоким разрешением. Одна из ключевых функций — ProScaler — может стать серьезным аргументом для покупки версии Plus вместо стандартной. При этом камера остается без изменений — 50MP основная камера, 12MP ультраширокая и 10MP телеобъектив. Инновации в области камер коснулись только модели Ultra, что ставит младшие модели в разряд среднеценовых решений.

Срок службы и обновления

Galaxy S25 Plus обещает семь лет обновлений Android и обеспечения безопасности, что позволяет надеяться на длительную поддержку устройства.

Цена и доступность

Galaxy S25 Plus доступен для предварительного заказа в вариантах с 256GB и 512GB объемами памяти. Модели отличаются доступной ценой и 12GB оперативной памяти.

Samsung Galaxy S25 Plus предлагает впечатляющее сочетание функций и возможностей, однако моделям Galaxy Ultra он все же уступает по влиянию технических характеристик.

Источник: TechRadar