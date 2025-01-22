Учитель или ученики? Новые функции Chromebook от Google облегчат вашу работу и учебу

Google представил новые функции для ChromeOS
- Нововведения для ChromeOS: Class tools, Workspace и Classroom
- Инструменты направлены на учеников и преподавателей
Google объявил о добавлении новых возможностей для Chromebooks, Google Workspace и Google Classroom в серии официальных блог-постов. Большинство обновлений предназначено для улучшения образовательного процесса и поддержки как учеников, так и преподавателей.
Class Tools
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Class Tools предлагает инструменты, которые преподаватели могут использовать в реальном времени вместе с учениками. Функции включают отправку и закрепление учебного материала на экранах учеников, а также активацию субтитров и переводов в реальном времени.
Обновления в Google Classroom
Google Classroom получил новые возможности, включая генерацию словарных списков с помощью Gemini. Это позволяет преподавателям создавать адаптированные списки слов с определениями, частями речи и примерами, подходящие для разных уровней подготовки.
Функции Figma’s FigJam
Figma’s FigJam предоставляет преподавателям возможность назначать группам белые доски для совместной работы и обмена идеями. Преподаватели могут также формировать группы учеников по индивидуальным потребностям, выставлять оценки в массовом порядке, информировать опекунов ученики с помощью еженедельных бюллетеней, а также делиться ссылками на страницы Classroom, чтобы вовремя сообщать обо всех заданиях.
Другие особенности для образования
Face Control для Chromebook, впервые представленный в 2023 году, теперь доступен с обновлением ChromeOS M132. Эта функция предоставляет пользователям возможность управлять курсором и совершать действия с помощью движений головы и мимики — полезный инструмент для повышения доступности.
Новые устройства Chromebook
Также в 2025 году будет выпущено 20 новых моделей Chromebook, предназначенных для студентов и преподавателей. В их числе — Acer Chromebook Spin 511 и Lenovo Chromebook Duet EDU G2 для молодой аудитории, а также Asus CR1204CTA и HP Fortis G1i 14 Chromebook для старших учеников. Lenovo Chromebook Plus 2-в-1 разработан для преподавателей.
Успехи Google с ChromeOS
Компания Google продолжает добиваться успехов в разработке полезных инструментов, ориентированных на улучшение качества жизни пользователей и поддержку образования. Chromebooks имеют простой интерфейс, доступную цену и портативность, что делает их идеальными для учеников и преподавателей, которым нужен ноутбук для использования в течение всего дня.
С новыми улучшениями в Class tools, Google Classroom и Face Control для Chromebook, а также с моделями, специально разработанными для образования, платформа Chromebooks и ChromeOS в целом становится еще более ценным инструментом. Остается надеяться, что технологический гигант продолжит инновации в этой области, чтобы усилить свои позиции на рынке.
Источник: TechRadar