Учитель или ученики? Новые функции Chromebook от Google облегчат вашу работу и учебу

Google представил новые функции для ChromeOS

Нововведения для ChromeOS: Class tools, Workspace и Classroom Инструменты направлены на учеников и преподавателей

Google объявил о добавлении новых возможностей для Chromebooks, Google Workspace и Google Classroom в серии официальных блог-постов. Большинство обновлений предназначено для улучшения образовательного процесса и поддержки как учеников, так и преподавателей.

Class Tools

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Class Tools предлагает инструменты, которые преподаватели могут использовать в реальном времени вместе с учениками. Функции включают отправку и закрепление учебного материала на экранах учеников, а также активацию субтитров и переводов в реальном времени. Реклама

Обновления в Google Classroom

Google Classroom получил новые возможности, включая генерацию словарных списков с помощью Gemini. Это позволяет преподавателям создавать адаптированные списки слов с определениями, частями речи и примерами, подходящие для разных уровней подготовки.

Функции Figma’s FigJam

Figma’s FigJam предоставляет преподавателям возможность назначать группам белые доски для совместной работы и обмена идеями. Преподаватели могут также формировать группы учеников по индивидуальным потребностям, выставлять оценки в массовом порядке, информировать опекунов ученики с помощью еженедельных бюллетеней, а также делиться ссылками на страницы Classroom, чтобы вовремя сообщать обо всех заданиях.

Другие особенности для образования

Face Control для Chromebook, впервые представленный в 2023 году, теперь доступен с обновлением ChromeOS M132. Эта функция предоставляет пользователям возможность управлять курсором и совершать действия с помощью движений головы и мимики — полезный инструмент для повышения доступности.

Новые устройства Chromebook

Также в 2025 году будет выпущено 20 новых моделей Chromebook, предназначенных для студентов и преподавателей. В их числе — Acer Chromebook Spin 511 и Lenovo Chromebook Duet EDU G2 для молодой аудитории, а также Asus CR1204CTA и HP Fortis G1i 14 Chromebook для старших учеников. Lenovo Chromebook Plus 2-в-1 разработан для преподавателей.

Успехи Google с ChromeOS

Компания Google продолжает добиваться успехов в разработке полезных инструментов, ориентированных на улучшение качества жизни пользователей и поддержку образования. Chromebooks имеют простой интерфейс, доступную цену и портативность, что делает их идеальными для учеников и преподавателей, которым нужен ноутбук для использования в течение всего дня.

С новыми улучшениями в Class tools, Google Classroom и Face Control для Chromebook, а также с моделями, специально разработанными для образования, платформа Chromebooks и ChromeOS в целом становится еще более ценным инструментом. Остается надеяться, что технологический гигант продолжит инновации в этой области, чтобы усилить свои позиции на рынке.

Источник: TechRadar