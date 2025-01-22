Сообщается, что Google сотрудничал с Армией обороны Израиля по вопросам контрактов в области искусственного интеллекта.

Сразу после начала наземного вторжения в сектор Газа компания Google начала сотрудничать с израильскими военными, стараясь обогнать Amazon в предоставлении ИИ-услуг, сообщает Washington Post со ссылкой на документы.

В первые недели после нападения ХАМАС 7 октября на Израиль, сотрудники облачного подразделения Google участвовали в работе с Вооруженными силами Израиля (IDF). Это происходило, хотя компания уверяла общественность и своих сотрудников, что она сотрудничала исключительно с гражданскими министерствами правительства, говорится в документах. Реклама

В течение нескольких недель после начала конфликта сотрудник облачного подразделения Google поднял запросы IDF на использование ИИ-технологий Google на более высокий уровень, отмечает Post. В другом документе сотрудник предупреждает о необходимости быстрого реагирования на запросы военных, иначе Израиль может обратиться за облачными услугами к Amazon. В документе за ноябрь 2023 года выражается благодарность коллегам за обработку запросов IDF. Спустя несколько месяцев сотрудники снова запросили расширенный доступ к ИИ-инструментам для IDF.

На фоне этих событий Google увольняла сотрудников, протестовавших против проекта Nimbus — контракта с Израилем на 1,2 миллиарда долларов на облачные услуги Google и Amazon. Компания уволила 28 сотрудников, устроивших сидячие забастовки в офисах в Нью-Йорке и Калифорнии; некоторые из них также были арестованы во время протестов.

Одновременно Google отрицала сотрудничество с израильскими военными. «Мы четко дали понять, что контракт Nimbus предназначен для использования коммерческого облака министерствами правительства Израиля, которые соглашаются соблюдать наши Условия обслуживания и Политику допустимого использования,» — заявила Анна Ковальчик, менеджер по внешним коммуникациям Google Cloud, для The Verge в апреле 2024 года. «Эта работа не связана с высокочувствительными, засекреченными или военными заданиями, касающимися оружия или разведывательных служб,» — добавила Ковальчик.

На момент публикации The Verge, Google не предоставила комментарий по данному вопросу.

Источник: TheVerge