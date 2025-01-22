Новый опрос показывает: каждый десятый разработчик игр потерял работу в 2024 году.

Каждый десятый разработчик видеоигр потерял работу в 2024 году. Это следует из результатов ежегодного опроса, проведенного в рамках Конференции разработчиков игр, посвященного состоянию индустрии видеоигр. В опросе приняли участие более 3000 разработчиков, он охватил ряд тем, включая увольнения в индустрии и виды игр, над которыми работают разработчики.

Массовые увольнения нанесли урон индустрии за последние два года, что сделало вопрос об их влиянии на разработчиков одним из ключевых в опросе. Помимо того, что 10 процентов разработчиков лишились работы, 41 процент респондентов заявили, что были затронуты увольнениями, будь то собственное увольнение или увольнения коллег. В опросе также было указано, что фактическое количество пострадавших может быть значительно больше из-за студентов и выпускников, которые испытывают трудности при поиске работы в данной области. Реклама

На вопрос о причинах увольнений компании давали разные ответы: 22 процента указали на реструктуризацию, 18 процентов — на снижение доходов, а 19 процентов не предоставили никакой конкретной причины. Однако сами разработчики имеют свои мнения по поводу причин увольнений. В результате анализа ответов выяснилось, что большинство считают, что индустрия слишком разрослась в период пандемии. Компании набирали сотрудников и студии, надеясь на высокий спрос на игры, который исчез после смягчения ограничений, связанных с COVID-19. Тем не менее, некоторые разработчики считают, что причина увольнений кроется в жадности корпораций. К примеру, компании такие как Microsoft и Sony продолжают сообщать о росте доходов, несмотря на многократные увольнения и закрытия студий. Неудивительно, что 13 процентов респондентов связывают увольнения с корпоративной жадностью.

Помимо увольнений, в последние годы провалились несколько крупных, высокобюджетных игр с живым сервисом. Хотя в этом направлении были некоторые успехи, например, с новой игрой Marvel Rivals, в целом сложно выпустить игру, которая могла бы конкурировать с такими гигантами как Fortnite, Roblox и Call of Duty. В 2024 году также выделились игры Balatro, Animal Well и Astro Bot, которые получили многочисленные награды, что указывает на растущий интерес к играм с меньшими масштабами и одиночным игровым режимом. Интересно, что согласно опросу, более 30 процентов разработчиков AAA работают над играми с живым сервисом.

Когда разработчиков спросили об их мнении по поводу игр с живым сервисом, опрос выявил, что одной из основных проблем была перенасыщенность рынка, и многие разработчики отметили, насколько трудно выделиться и создать устойчивую базу игроков.

Источник: TheVerge