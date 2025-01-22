Обзор Samsung Galaxy S25 Ultra: Впечатляющая мощь и всеобъемлющий ИИ

Прощай, Note — здравствуй, новый дизайн

Samsung представила новую модель — Galaxy S25 Ultra, которая стала частью семейства Galaxy S благодаря одинаковым плоским ободкам, окружающим корпус устройства.

Введение в новинку

Galaxy S25 Ultra создан по образу и подобию своих предшественников, однако сохранил уникальность в виде премиальных материалов, самого большого экрана и встроенного стилуса S Pen. Реклама

Производительность

Как и вся линейка, S25 Ultra оснащен лучшим мобильным процессором Qualcomm — 3-нанометровым Snapdragon Gen 8 Elite, который обещает быть быстрее и эффективнее предыдущих версий. Компания Samsung сообщила, что это кастомизированный чип, но детали не раскрыла.

По заявлению Samsung, новый телефон обещает прирост производительности — нейропроцессор может быть быстрее на 40%, центральный процессор на 37%, графический ускоритель на 30%. Даже трассировка лучей теперь на 40% лучше по сравнению с возможностями S24 Ultra.

Дизайн и экран

Galaxy S25 Ultra на 15% легче, чем Galaxy S24 Ultra, удобнее лежит в руке и все еще имеет степень защиты IPX68 от воды и пыли. Экран остался таким же четким с QHD+ разрешением и размером 6,9 дюйма вместо 6,8, благодаря уменьшенному на 15% крою.

Samsung добавила новую технологию ProScaler из своих телевизоров, улучшая качество отображаемого низкого разрешения контента.

Камеры

Камеры смартфона претерпели изменения. Установлены три объектива: 200 МП основной, 50 МП ультраширокий и 10 МП телефото. Новый ультраширокий сенсор позволяет делать макрофотографии с высоким качеством деталей. Фронтальная камера осталась прежняя — 12 МП.

Батарея и производительность

Емкость батареи не изменилась, но благодаря новым технологиям S25 Ultra обещает более длительное время работы без подзарядки. Телефон поддерживает 45 Вт проводную и 15 Вт беспроводную зарядку.

Программное обеспечение

Основное улучшение — мощные AI-возможности, включающие Cross Action Apps, позволяющие ИИ работать между приложениями Samsung и Google. Также усовершенствованы функции для фото и видео и добавлены новые возможности создания мультимедиа контента.

Заключение

Galaxy S25 Ultra имеет все шансы стать лучшим игровым смартфоном благодаря своему мощному процессору и расширенным возможностям камер. Цена на этот телефон начинается с $1,299.

Источник: TechRadar