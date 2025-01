Первый взгляд на флагманскую видеокарту Nvidia RTX 5090 в сравнении с RTX 4090

Видеокарта GeForce RTX 5090 Founders Edition от Nvidia скоро выйдет на рынок в этом месяце. Нам удалось распаковать одну из них и сравнить её дизайн с предыдущей моделью RTX 4090. Подобно нашему первому взгляду на RTX 5090, это не обзор. Показатели производительности, тесты и впечатления от использования будут опубликованы позже.

Первое, что бросается в глаза у RTX 5090, — это совершенно новый дизайн упаковки по сравнению с серией Founders Edition RTX 40. Nvidia решила помещать RTX 5090 в меньшую серую картонную коробку в форме кости, которую затем пакуют в более крупную коричневую картонную коробку.

Внешняя коробка, на которой написано «Inspired by gamers. Enhanced by AI. Built by Nvidia.», содержит новый адаптер питания для RTX 5090, который включает обновленную версию стандартного разъема 12VHPWR. Вам нужно будет использовать четыре стандартных восьмиштырьковых PCIe разъема питания с этим адаптером, или новый кабель 12V-2×6. 12V-2×6 почти идентичен существующему 12VHPWR, но с более короткими контактными штифтами и немного более длинными проводными клеммами. Эта небольшая разница означает, что существующие кабели 12VHPWR можно будет использовать с RTX 5090 без проблем.

Сама RTX 5090 имеет те же размеры по ширине и длине, что и RTX 4090, но теперь она намного тоньше, так как это карта с двумя слотами. В отличие от трёхслотовой RTX 4090, впечатляет, что Nvidia смогла уменьшить размеры своей новой флагманской GPU до такой компактной формы.

Эти изменения в дизайне также означают, что Nvidia переработала систему охлаждения для RTX 5090. Они использовали два вентилятора с воздушным потоком, которые втягивают прохладный воздух снизу и выводят его выше RTX 5090 в остальную часть корпуса. На RTX 5090 отсутствует задний выхлоп, как у карт Founders Edition серии RTX 40, но есть два маленьких слота с каждой стороны для создания границы воздушного потока, чтобы тёплый воздух, выходящий сверху, не циркулировал обратно вниз.

Печатная плата RTX 5090 теперь находится посередине графического процессора, окружённая большими тепловыми трубками, которые получают свежий воздух от пары вентиляторов. Это позволяет Nvidia сделать видеокарту RTX 5090 Founders Edition сертифицированной для компактных корпусов, чтобы она поместилась в различные небольшие системные блоки. Nvidia также переместила разъём питания, чтобы он был под углом к боковой панели, что должно облегчить установку в случае, если боковая панель корпуса приближается к кабелю питания.

На задней панели расположены три порта DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b. Интересно, что Nvidia перевернула порты, так что если вы привыкли подключать кабели определенным образом или у вас есть организованная система кабель-менеджмента сзади вашего ПК, вам придётся перевернуть кабели соответственно.

Как и другие карточки Founders Edition, RTX 5090 также оснащена светодиодами, которые светятся белым сверху и сбоку карты. Nvidia выбрала немного более темный серый цвет для металлического корпуса RTX 5090. Он не такой светлый, как у обычных карт Founders Edition серии RTX 40, но и не настолько черный, как у версий RTX 40 серии Super. Это утонченный цвет между ними.

На данный момент нам не разрешено показывать RTX 5090 внутри ПК или с включенными светодиодами, но «особое разрешение» на создание сборки в компактном корпусе, если вам интересно увидеть, как она помещается в небольшой корпус. Вскоре мы вернемся с полным обзором RTX 5090, чтобы понять, как именно она сравнится с RTX 4090.

