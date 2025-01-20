Новое приложение от Canon позволяет вести трансляции с нескольких камер, но не с камер Canon.

Canon выпустила новое приложение для трансляции видео в реальном времени

Компания Canon представила новое приложение для трансляции видео, которое может подключаться и переключаться между видеопотоками с трех мобильных устройств без проводов. В настоящее время оно совместимо только с iPhone и iPad, работающими на iOS и iPadOS не ниже 16 версии. Поддержка Android отсутствует, как и возможность работы с цифровыми камерами Canon. Однако, согласно FAQ, эта функциональность будет добавлена в будущем. Реклама

Приложение доступно для загрузки

Скачать приложение можно уже сейчас, и использовать его бесплатно, но с некоторыми ограничениями. Максимальное качество видео составляет 720p, на выходе накладывается водяной знак, а интерфейс периодически заполняется рекламой, которая, однако, не отображается для зрителей. За 17,99 долларов в месяц (что превышает 215 долларов в год) качество видео увеличивается до 1080p, реклама и водяной знак удаляются. Разрешение выше HD не поддерживается.

Функции приложения

Одно устройство, на котором запущено приложение, выступает в роли хоста и основной камеры, предоставляя интерфейс для переключения. К нему можно подключить до двух дополнительных устройств, обеспечивая видеопотоки с других ракурсов или захват экрана во время игры.

Переключение между потоками видео может осуществляться вручную или автоматически через установленные интервалы от 8 до 20 секунд. Можно вести трансляцию нескольких видео одновременно, используя эффект «картинка в картинке», а также добавлять текстовые и графические наложения для персонализации трансляции, добавления брендинга или субтитров.

Поддержка платформ и функциональность

Canon сообщает, что приложение поддерживает трансляцию на YouTube, Facebook и другие платформы, которые поддерживают RTMP, однако функция отображения комментариев ограничена первыми двумя платформами.

Приложение Canon Live Switcher Mobile может уступать по функциональности бесплатному приложению OBS Studio, которое также позволяет использовать мобильные устройства как источники видео, но оно может стать более простым вариантом для начинающих стримеров.

Несмотря на то, что пока приложение ограничено мобильными устройствами, Canon подтвердила, что в будущем оно будет поддерживать подключение к цифровым камерам компании. С добавлением этой функции и возможностью стриминга в 4K его высокая стоимость может стать более оправданной для тех, кто ищет компактное решение для трансляций.

Источник: TheVerge