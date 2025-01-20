Обзор ультраширокого монитора Philips 49B2U6903CH

Мониторы: множество дисплеев или один большой экран. Именно это в конечном итоге является вашим выбором, если вы хотите иметь максимально эффективную поддержку многозадачности при работе с дисплеями. И именно последнее решение предлагает Philips 49B2U6903CH в невероятных масштабах.

Дизайн и особенности Это 49-дюймовая ультраширокая модель, которая обеспечивает практически такую же площадь экрана и разрешение, как пара 27-дюймовых панелей с разрешением 1440p. В дополнение к этому, Philips предлагает множество продвинутых функций подключения, включая Thunderbolt 4 и KVM-переключатель, а также базовую поддержку HDR. Также присутствует встроенная выдвижная веб-камера с разрешением 5 мегапикселей, поддержкой Windows Hello и отслеживанием с помощью искусственного интеллекта. Реклама

Эстетика дисплея минималистична, без излишеств для геймеров. Основные недостатки конструкции – подставка, которая может быть нестабильной и занимает много офисного пространства. Дополнительная проблема – размещение аудиоразъема и USB-портов на боковой панели, что может выглядеть неэстетично, но облегчает доступ при необходимости подключения наушников.

Одним из основных достоинств устройства является интегрированная веб-камера с функцией автонаведения, хотя в практике это работает не всегда правильно. Основная идея – камера должна следовать за вами, но часто отрезает важные части кадра.

Производительность Базовый формат Philips 49B2U6903CH впечатляет. Изогнутый монитор с соотношением сторон 32:9 предлагает невероятно просторное рабочее пространство. Для многозадачности это устройство явно имеет ощутимые преимущества.

Качество изображения имеет свои недочёты, особенно в плотности пикселей, что очевидно при сравнении с 27 или 32-дюймовыми 4K-дисплеями. Однако консенсусным стандартом в нашем случае является эта конфигурация. Монитор откалиброван хорошо, что видно из отчетов калибровки. Яркость панели превосходит многие аналоги, и даже в яркой окружающей среде монитор остаётся читаемым. Что касается HDR режима, то при своих ограничениях дисплей может корректно отображать контент, что важно учитывать.

Несмотря на заявленную частоту 100 Гц, дисплей способен на 120 Гц, что более чем достаточно как для обычной работы, так и для игр.

Заключение С точки зрения производительности это очень мощный инструмент. Огромное рабочее пространство и передовые возможности подключения делают его замечательным для делового использования, добавляя производительность благодаря возможности визуальных конференций. Однако качество изображения страдает от посредственной плотности пикселей, что в настоящее время является ограничением технологии.

Цена, конечно, высока. Монитор стоит дороже некоторых 49-дюймовых OLED игровых панелей, что немного озадачивает. Несмотря на это, Philips 49B2U6903CH является привлекательным продуктом и может стать долгосрочной инвестицией.

Источник: TechRadar