Обзор Ugreen Uno 10000mAh 30W: футуристичный вид, но хрупкая конструкция

Ugreen Uno 10,000mAh 30W: Обзор внешнего аккумулятора

Внешний аккумулятор Ugreen Uno ёмкостью 10,000mAh с мощностью 30W предлагает несколько вариантов для зарядки ваших устройств, добавляя немного веселья в повседневную необходимость пополнения энергии. Реклама

Дизайн внешнего аккумулятора выполнен в виде милого робота. Он минималистичен и незаметен на первый взгляд, пока не присмотритесь ближе. В отличие от других продуктов из серии Uno, здесь отсутствуют ножки или ручка.

Несмотря на компактные размеры для модели на 10,000mAh, аккумулятор остаётся достаточно толстым. Экран и кнопка питания немного выступают, что отличает его от идеально ровных прямоугольных форм других популярных моделей.

Качество сборки хорошее, но в некоторых местах корпус кажется хрупким, так что брать аккумулятор в экстремальные условия не рекомендуется. Экран прочный и устойчив к мелким царапинам, а лёгкие материалы делают его удобным в переноске.

Экран аккумулятора не только для красоты. Различные лицевые эмоции на нём служат индикаторами статуса зарядки. Улыбающееся лицо означает, что устройство заряжается, два сердечка показывают завершение зарядки, а грустное лицо сигнализирует о низком уровне батареи.

Недостатком является то, что индикация на экране появляется не постоянно, и чтобы проверить статус, иногда нужно нажимать кнопку питания. Также уровень заряда в процентах отображается только после нажатия кнопки. Расшифровка состояния аккумулятора разделена на три уровня: меньше 20%, от 21 до 79%, и от 80 до 99%.

Полезная особенность устройства — встроенный кабель USB-C. Он легко складывается в специальное углубление на задней панели. Кабель довольно прочный, но короткий, что делает его удобным только для использования рядом с зарядным устройством.

Производительность зарядки впечатляет: мощность 30W и поддержка быстрой двусторонней зарядки. Во время тестов аккумулятор зарядил Google Pixel 7a с 50% до 100% чуть больше чем за час через порт USB-C, потратив при этом 23% своего заряда. Таким образом, можно ожидать около четырёх полных зарядок устройства. В свою очередь, на зарядку самого аккумулятора с 25% до 100% потребовалось примерно полтора часа.

Также есть функция энергоэффективной зарядки для небольших устройств, таких как наушники или смарт-часы, активируемая удерживанием кнопки питания три секунды.

Ugreen Uno предлагает хорошую ценность за свои деньги среди внешних аккумуляторов с большой ёмкостью и многими портами, особенно учитывая его мощность в 30W, что является высоким показателем для компактных моделей.

Источник: TechRadar