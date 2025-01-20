Обзор Altra FWD Via: Удобство и поддержка на долгих дистанциях

Altra FWD Via: Краткий обзор

Люблю бегать, но быстрые темпы — это не моё. Длительные, спокойные пробежки стали для меня идеальным способом снять стресс. Поэтому я очень обрадовался, когда нашел Altra FWD Via — массивную обувь с широкой передней частью, легким весом и толстой жёсткой подошвой для легких пробежек.

Я протестировал множество лучших беговых кроссовок в качестве одного из фитнес-тестеров TechRadar: мягкие для длинных дистанций, универсальные, с углеродной пластиной… Вы знаете. Altra известна своей широкой передней частью и обувью с одинаковой высотой пятки и носка, это называется «нулевой перепад». Большинство беговых кроссовок имеют подошву, которая толще в области пятки, чем у носка, это называется «перепад пятка-носок», указанный в миллиметрах. Реклама

Поэтому, когда мне предложили попробовать Altra FWD Via, я ожидал что-то минималистичное. Однако модель Via является частью линейки FWD, которая, как следует из названия, наклоняет стопу вперед с перепадом в 4 мм. В результате получилась обувь, которая выглядит и ощущается намного более традиционно. Некоторые элементы дизайна Altra остались, такие как широкая форма носка, но итог — своего рода обувь «Златовласки», сочетающая лучшие качества.

Впечатления от пробежек

Впервые надев кроссовки, я сразу ощутил их удобство: они легко справились с десятимильной пробежкой низкой интенсивности и более короткими пяти мильными кругами в обеденное время. Кроссовки легкие, и бегать в них комфортно, хотя они лучше подходят для асфальта, чем для грязи или травы.

Кроссовки не предназначены для высокой скорости: подошва Altra EGO FLO очень жесткая, и не дает столько упругости, сколько можно ожидать от более скоростной обуви. Вместо этого в средней подошве есть элемент, который лучше подходит для легких пробежек, чем для интенсивных нагрузок.

Из-за этого профессиональные бегуны могут не выбрать эту обувь, а недостаточная мягкость и небольшой перепад, возможно, не подойдут многим любителям длинных дистанций.

Подходит ли Altra FWD Via для меня?

Эти кроссовки не для всех. Однако для тех, кто, как и я, предпочитает простые, не напряженные пробежки на длинные дистанции, чтобы уйти в себя или послушать подкаст, это идеальный вариант для подготовки к марафону низкой интенсивности.

Характеристики Altra FWD Via

Вес: 269 г (размер US 10, UK 9)

269 г (размер US 10, UK 9) Верх: Инженерная сетка

Инженерная сетка Средняя подошва: Altra EGO™ FLO

Altra EGO™ FLO Подошва: Резина

Резина Перепад пятка-носок: 4 мм

Оценка Altra FWD Via

Ценность: Хотя цена не низкая, дальнобойщики не будут разочарованы — 4/5.

Хотя цена не низкая, дальнобойщики не будут разочарованы — 4/5. Дизайн: Не всем понравится массивная 4-мм подошва, но к движению привыкаешь — 4/5.

Не всем понравится массивная 4-мм подошва, но к движению привыкаешь — 4/5. Производительность: Легкие на ногах, скорость не выдающая, но легкие пробежки проходят как по маслу — 4/5.

Легкие на ногах, скорость не выдающая, но легкие пробежки проходят как по маслу — 4/5. Итог: Отлично подходят для долгих лёгких пробежек, но не универсальный вариант — 4/5.

Как я тестировал Altra FWD Via

Я пробежал в Altra FWD Via около 50 километров за три недели, чередуя дистанции 5 км, 10 км и 15 км, особо отмечая комфорт, вес и возврат энергии. Также тестировал более узкие кроссовки для сравнения ощущений во время бега.

Источник: TechRadar