Прямая трансляция Samsung Galaxy Unpacked 2025: готовимся к запуску S25 и новым AI-технологиям

Первое мероприятие Samsung Galaxy Unpacked в 2025 году обещает стать событием, сосредоточенным на телефонах. Мы предполагаем, что на нем будет представлена линейка Samsung Galaxy S25, возглавляемая флагманом Samsung Galaxy S25 Ultra.

Ожидается, что эти телефоны станут поэтапным обновлением по сравнению с моделью Galaxy S24. Однако их главной особенностью может стать ряд новых и улучшенных функций в области Galaxy AI. Новый мощный чипсет Qualcomm Snapdragon должен стать двигателем для этих инструментов. Реклама

Если вы хотите лично наблюдать за этим событием, ознакомьтесь с нашим руководством о том, как смотреть Samsung Galaxy Unpacked 2025. А для получения всех новостей и слухов перед Unpacked, вы находитесь в нужном месте; читайте дальше.