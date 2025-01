Like a Dragon: Пиратская Якудза на Гавайях — Последний Взгляд

Серия игр Yakuza изобилует необычными и увлекательными проектами. Основные части — это сочетание серьезности и дурашливости, а богатство исторических ответвлений, приквелов и побочных сюжетов позволяет каждому найти что-то по вкусу. Вне зависимости от того, ищете ли вы новое продолжение серии Like a Dragon или просто хотите попробовать нечто иное, наше предрелизное знакомство с Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii предлагает, что это будет еще один достойный спин-офф, который у вас займет десятки часов.

С момента выхода Assassin’s Creed IV: Black Flag в далеком 2013 году я жаждал новой достойной пиратской авантюры. Некоторые проекты пытались повторить успех, но никто не смог по-настоящему захватить мое внимание до тех пор, пока я не сыграл в Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. На первый взгляд, объединение пиратов и якудзы может показаться столь же несовместимым, как масло и вода. Однако мир Like a Dragon, его эксцентричный главный персонаж и не слишком серьезная подача стали неожиданно успешным и увлекательным пиратским приключением.

В Pirate Yakuza in Hawaii вы играете за любимого героя серии, Горо Мадзиму, который теряет память и оказывается на гавайском острове. За пару часов знакомства с игрой я увидел, что её странности увеличены в разы. Вы можете не только вступать в бои с бандами пиратов и охотиться на редкие награды с помощью своего тигра-компаньона, но и вербовать разнообразных странных личностей в свою пиратскую команду, наслаждаться множеством мини-игр — от бейсбола и караоке до плавания на пиратском корабле со сражениями и погодными явлениями. Здесь действительно много дел.

Время на острове

В ходе предварительного обзора я провёл много времени в пиратском городе Мадлантис, где действуют пираты, преступники и удивительные личности даже по меркам Yakuza. Я участвовал в разнообразных мини-играх и побочных активностях, включая игровые автоматы, классические игры SEGA, такие как Virtua Fighter, и Колизей пиратов, где я сражался с уникальными пиратскими экипажами и участвовал в других боевых мини-играх.

В основной части геймплея игра отходит от пошаговой JRPG системы предыдущих игр и использует более традиционный стиль beat-’em-up. У Мадзимы два боевых стиля: Mad Dog и Sea Dog. Несмотря на схожесть в основных «тяжёлых и лёгких атаках с уклонениями», они достаточно отличаются, чтобы я мог переключаться между ними для подкрепления своей позиции и максимизации урона. В режиме Mad Dog Мадзима использует быстрые комбо для быстрой расправы с врагами, а в Sea Dog наделяет его пиратским снаряжением, таким как мечи, пистолет и крюк. Хотя Mad Dog был интересен, большинство времени я проводил в Sea Dog из-за разнообразия оружия и возможностей.

Это не значит, что в бою не было недостатков. Блокировка и уклонения требовали практики, а враги могли оказаться как простыми противниками, так и серьёзным вызовом. Однако, освоив различные стили и навыки, бой стал увлекательным и сложным.

Отправляйтесь в плавание

Морские сражения — долгожданное дополнение к вселенной Like a Dragon. В то время как другие игры усложняют боевые сцены, Pirate Yakuza in Hawaii придерживается принципа «меньше значит больше». На моем корабле было несколько способов уничтожать врагов: с одного борта установлены короткодействующие огнеметы, наносящие значительный ущерб, с другого — длиннобойные пушки, а спереди — пулемёты. Я также мог покинуть штурвал и использовать ракетницу Мадзимы. Хотя её урон был не так велик, управлять ею было весело. Каким бы образом я ни выбрал вести бой, я получал удовольствие от сражений и уничтожения вражеских судов.

По итогам моего опыта в игре, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii обещает не только соответствовать высоким стандартам Like a Dragon, но и стать одной из лучших пиратских игр со времени Black Flag. С её весёлыми сражениями, интуитивным управлением кораблем и увлекательным миром, вам захочется надеть свою гавайскую рубашку и погрузиться в это приключение.

