Retro Remake начинает приём предзаказов на свою FPGA-копию PS One

Retro Remake анонсировал выпуск SuperStation One

Вчера вечером Taki Udon из Retro Remake объявил, что начались предзаказы на SuperStation One — клон PS One, варианта оригинальной PlayStation. Специальная версия Founders Edition стоимостью $149.99 была распродана, однако сейчас можно оформить заказ на стандартную модель SuperStation One по цене $179.99 (обычная цена — $225). Отправка планируется в четвертом квартале или ранее.

SuperStation One внешне напоминает PS One и имеет порты, совместимые с оригинальными контроллерами и картами памяти PlayStation. Однако она поддерживает не только игры PlayStation 1. Как отмечает издание Polygon, это специализированное устройство MiSTER, основанное на программируемой логической интегральной схеме (FPGA). Это означает, что его аппаратное обеспечение может работать аналогично консолям, а не эмулировать их, с ядрами для различных систем, от Atari 5200 и NES до PlayStation и Sega Saturn.

Retro Remake предлагает систему в черном, сером и полупрозрачном синем цветах. В комплект входит карта Micro SD объемом 64 ГБ, три порта USB-A, сетевой порт и считыватель NFC для запуска определенных игр. Питание осуществляется через USB-C.

Что касается видео, SuperStation One оснащена портами HDMI, VGA, DIN10, композитным и компонентным портами, предназначенными для ретро-гейминга. Также есть аудиоразъем 3.5 мм и цифровой аудиопорт. В наличии имеется слот для расширения, позволяющий подключить аксессуар SuperDock, который добавит дисковод с возможностью загрузки, отсек для SSD формата 2280 m.2 и четыре дополнительных порта USB-A. Этот аксессуар еще не доступен для предзаказа, но можно внести $5 задатка при заказе SuperStation One.

Источник: TheVerge